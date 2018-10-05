網評：美歐伊核協議背後的外交平衡術

中評社北京10月4日電／美歐爭端再起：伊核協議背後的外交平衡術



來源：中國網 作者：李全 南開大學教授、博士生導師



9月26日，美國總統特朗普在首次主持聯合國安全理事會會議時，強烈譴責伊核協議是一個“錯誤”的協議，要求安理會各成員國與美國積極合作，以推進伊朗的無核進程，並警告不配合美國實施相應制裁將會有嚴重後果。然而這番論斷卻先後遭到了來自於安理會成員國的法國、英國和中國的批評，法國總統馬克龍明確指出“有關伊朗的疑慮，不能以制裁和圍堵政策”來解決，英國首相特雷莎·梅則強調該協議當年是獲得安理會決議支持的合法協議，是“防止伊朗發展核武的最佳方案”，中國國務委員兼外長王毅認為“中方鼓勵伊朗繼續履行已做出的各項承諾，同時各方與伊方開展正常經貿合作的合法權利也應得到尊重。”



而早在9月24日，中、俄、英、法、德、伊朗等伊核協議相關方代表就已在聯合國召開會議，與會各方在會後一致同意，繼續維護伊核協議並與伊朗保持正常的貿易往來。同一天，歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼在聯合國與伊朗外長扎里夫會談，並表示歐盟成員國將建立一個支付系統，便於石油公司和相關的企業繼續與伊朗進行貿易，並規避美國的制裁。至此，歐盟、中國和俄羅斯已開始制定計劃，醞釀如何繞開美國單方面對伊朗的制裁。伊朗總統魯哈尼在結束聯合國大會返回德黑蘭後，即在機場發表講話，指出各國對伊核協議的一致認可，並動議各方重返伊核協議，也承諾伊朗將會履行協議。



實際上，在大國關係的波動中，秩序和利益是永恒的。聯合國大會、安理會和相關談判的背後，是各方對協議的約定以及對各自國家利益的維護。美國對原油價格的顧忌是擔心其價格波動影響美元的整體戰略，進而影響美國製造業回歸、全球貿易規則重塑等一系列戰略的落實。



特朗普此次已在聯合國暗示建立新秩序的主張：“我們將不再容忍濫用貿易政策的行為。我們不會讓我們的工人成為受害者、我們的公司會受到欺騙、我們的財富被掠奪和轉移。”他的意思是說，美國在過去傳統多邊貿易的背景下遭受了“不公正”的對待，希望能夠通過重構新秩序來獲取更多的利益。他認為石油輸出國組織（OPEC）正通過高油價占全世界的便宜：“OPEC和OPEC國家像往常一樣占世界其他地區的便宜，我不喜歡它。沒有人喜歡。”美國一直以來都對全球的石油價格有較強的影響力，但隨著全球多元化的進程，這種影響力在減弱，這似乎是美國無法接受的現實：“我們無償向這些國家中的許多國家提供保護，然後他們通過高油價來利用我們。這樣不好。我們希望他們停止提高價格，我們希望他們開始降低價格。”