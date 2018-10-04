中評鏡頭：桃園眷村文化節　川劇變臉秀吸睛

2018桃園眷村文化節，安排精彩變臉秀，襯托“眷村大作‘讚’”主題。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月4日電（記者 黃文杰）邁入第18屆桃園眷村文化節即將在本週六登場，主辦的桃園市政府文化局4日為系列活動來暖身，安排精彩川劇變臉秀等節目。只見搭檔變臉，技巧出神入化，還與在場觀眾一起互動，近距離一變再變，當最後露出“真面目”，原來是帥哥美女。



桃園為眷村保留最多的城市，自2001年起舉辦眷村文化節，今年已邁入第18屆，特以“眷村大作‘讚’”為名，以諧音涵蓋“在生活中作戰”的意象。



“作戰”，不僅表現出眷村男性長年在外征戰的軍旅生涯，同時也展現出眷村家人面對的“生活”戰爭。



此次桃園眷村文化節特別結合眷村精神、桃園眷村鐵三角眷村空間，網羅駐地工作站與社區居民共同投入，藉由動態的節慶活動設計，從展覽、影音、體驗到展演活動，讓整體活動不處不“讚”。



此外，今年更特別出版《我村·我家—桃園眷村文化節18週年》一書，記錄歷年眷村文化節成果。



桃園市長鄭文燦雖然是民進黨，不過上任將近四年，對於眷村文化保存與推廣有目共睹。



鄭文燦表示，眷村是台灣歷史重要的一頁，也是歷史的縮影，眷村創造獨特的美食、工藝、文化、生活方式和歷史記憶，深具保留價值。



他說，上任後，積極以兩大方向保留眷村文化，第一、社區改造、活化眷村，市府與“國防部”合作，從桃園86個大型眷村中挑選出3個，成立眷村文化園區，稱之為“眷村鐵三角”，各有不同發展亮點，包括：中壢“馬祖新村”有藝術家駐村，成為文創影視基地；大溪“太武新村”有823砲戰紀念館；龜山“憲光二村”有移民故事館和憲兵故事館等；第二、鼓勵社區自主提案，政府輔導協助，以社區風動、文創活動和翻新公設等方式，將人口老化的眷村改造成具有新力量、新生命的型態。



鄭文燦說，今年以“我村‧我家”為主題，期望找回家的生活型態和過去眷村濃厚緊密的情感，展現眷村刻苦耐勞的精神。