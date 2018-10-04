美台11月皆選舉　美軍擬台海秀肌肉時機敏感

中評社香港10月4日電／CNN報道，美國海軍正草擬一份機密提案，計劃在11月“秀肌肉”，派遣軍艦通過南海及台灣海峽，以警告中國。因美國與台灣11月都有選舉，敏感時機引發外界高度關切。



美國有線電視新聞網（CNN）今晚報道，美國海軍的機密提案尚未最後定案，內容建議美軍太平洋艦隊在11月的某一週執行系列任務，目標是讓美國軍艦、戰鬥機及部隊高度集中操演，展示美國可在多個前線迅速反制潛在敵人的能力，地點將在南海及台灣海峽附近，警告中國的用意明顯。



今年7月，美軍兩艘驅逐艦才由台灣南部海域航經台灣海峽向東北航行，“中華民國”“國防部”後來主動公布訊息。



中央社援引報道，美國國防部亞太助理部長薛瑞福隨後則在華府明確指出，美國認為，台海是國際海域，美國有權派出包括航空母艦在內的軍艦，執行航行自由，他當時還點名中國國家主席習近平及中國共產黨“必須了解”，美國尋求與中國有“正面結果導向的軍事與安全關係”，但必要時，美國會“起身對抗”。



而美軍軍艦這次通過台海的可能時間在11月，時機點相當敏感，11月6日是美國期中選舉，緊接著11月24日是台灣的九合一選舉。



按照美軍一貫說法，不會談論未來計劃的軍事行動。



不過，美國紐約州霍夫斯特拉大學法學院教授古舉倫就在個人推特上指出，消息提早洩漏，會讓美軍在進一步考慮相關提案前、就扼殺這一想法。