新華國際觀察：英國漸入“盲脫歐”

中評社北京10月4日電／英國執政黨保守黨年會3日落幕。在英國首相特雷莎·梅提出的“脫歐”方案遭歐盟否決的背景下，保守黨在本屆年會上並未就“脫歐”提出新方案。



到目前為止，英國執政黨和反對黨均無法就如何“脫歐”給出清晰、有號召力的方案。距離正式“脫歐”不到半年，英國將以何種方式退出歐盟仍不得而知。“軟脫歐”和“硬脫歐”之爭尚未塵埃落定，或許“盲脫歐”才是英國“脫歐”的真實現狀。



執政黨：無力提供新方案



本屆保守黨年會前，歐盟正式否定了特雷莎·梅提出的“契克斯計劃”。這份尋求在英歐之間設立“貨物自由貿易區”的“脫歐”方案命運多舛，提出後即導致保守黨內分裂，包括外交大臣、“脫歐”事務大臣在內的多名內閣成員因政見不合辭職，一度引來對英國政府執政能力的質疑。



儘管會前有預測認為本屆保守黨年會可能會推出改良版的“脫歐”方案，但特雷莎·梅在年會演講中並未提出任何新方案，而只是表示，雖然“無協議脫歐”對英歐而言將是“雙輸”，但如果不得不這樣，英國也不會懼怕。



會上，“契克斯計劃”遭到前外交大臣約翰遜抨擊。約翰遜等公開反對首相“脫歐”方案的保守黨政客將此次年會作為彰顯立場、展示實力的舞台，為未來角逐黨內領導權增加籌碼。



現任內閣成員則“一致對外”。國際貿易大臣福克斯和外交大臣亨特等保守黨官員警告，歐盟將為陷入僵局的“脫歐”談判付出代價。內政大臣賈維德則宣布了一場“移民革命”，明確英國“脫歐”後將結束目前歐盟公民自由出入英國的待遇，也不會優先考慮給予歐盟低技能勞工入境簽證。