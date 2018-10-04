商總賴正鎰：民進黨獨性強　台商心裡毛毛的

賴正鎰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月4日電（記者 楊騰凱）蔡政府是否會對領有大陸居住證祭出處罰措施，備受關注。商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰4日表示，蔡政府目前表面上說不會有反制，請大家放心，但民進黨內有些人“獨性”堅強，加上還有時代力量也主張反制，使得台商心裡還是毛毛的，不少人因此暫不辦理居住證，決定先觀望一下再說。



商業總會4日舉行第十屆第二次會員代表大會，與會者除了商總會員外，還包括蔡政府“內閣”夫妻檔，金融監督管理委員會主委顧立雄與“經濟部次長”王美花。賴正鎰會前接受媒體訪問作上述表示。



賴正鎰表示，他先前赴新竹參與台商秋節聯誼活動，大陸委員會主委陳明通在致詞時特別講說，蔡政府對領有居住證者暫時應該不會修法反制，請大家先不用擔心。儘管如此，民進黨內部還是有“獨性”比較強的人，甚至是時代力量等，都主張要有反制手段。因此，他認為現在情況看起來好像還好，但台商心裡還是毛毛的，聽說有一些本來打算去辦居住證的人，現在就暫時先不辦了，決定觀望一下。



賴正鎰指出，居住證不等同身分證，這是兩回事，台灣政府有一些誤會，至於為什麼一樣是18碼，那是因為必須要18碼，才能透過電腦買機票、火車票，光靠台胞證沒有辦法，居住證其實是台胞證的升級版，並非台灣有些人說的統戰。



談到台商是否因為中美貿易戰撤回台灣？賴正鎰表示，不是嘴上說撤就可以撤，這有供應鏈的問題，要撤一個行業回來，也得看上游產業和下游產業是否可以連接，可能部份生產線，例如輪胎業者或自行車產業，本來台灣就有生產線，可以多移一點回到台灣製造，但要所有的廠都撤回台灣並沒有這麼簡單。



賴正鎰說，中美貿易戰還沒正式進入談判，他認為美國總統特朗普是生意人，到最後可能談一談就結束了，貿易戰不會持續很久。