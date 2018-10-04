修法重罰違法陸資　賴正鎰：特別條款沒必要

賴正鎰接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月4日電（記者 楊騰凱）“行政院”日前通過修法，違法陸資罰款金額從60萬元上調至2500萬元，將送“立法院”審議。對此，商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰4日痛批，美國、歐洲、日本等資金就沒有合法或違法投資的問題，台灣對陸資祭出特別條款，明顯要拒人於千里之外，沒有必要這麼做。



“行政院”9月27日通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，提高陸資未經許可來台投資的罰鍰，由現行的新台幣12萬元以上60萬元以下，提高成新台幣5萬元以上2500萬元以下，並得按次處罰至改正為止，將送“立院”審議，針對性濃厚。



商業總會4日舉行第十屆第二次會員代表大會，與會者除了商總會員外，還包括蔡政府“內閣”夫妻檔，金融監督管理委員會主委顧立雄與“經濟部次長”王美花。賴正鎰會前接受媒體訪問，作上述表示。



賴正鎰表示，陸資來台還要遭受處罰條款的對待，台灣政府訂定這樣子的辦法，他認為沒有必要，“這表示拒人於千里之外，讓人家更不敢來。”



媒體追問，可是這是針對違法陸資，前提是有違法行為。



賴正鎰斥責，美國人、歐洲人、日本人來到台灣投資就沒有合法和違法的問題，都可以來，為什麼大陸資金就要對他設定違法行為的處罰，這個法就是特別條款，“美國人來需要這樣子嗎，甚至他需要申請嗎”，這是台灣法令裡面特別設定的，不准大陸人來投資。



賴正鎰說，既然對陸資已經有設定門檻了，還要再加重處罰，就表示不歡迎人家來，沒有必要這麼做。