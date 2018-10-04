韓國提議以結束韓戰交換朝鮮拆除核設施

中評社香港10月4日電／韓國外交部長康京和(Kang Kyung-wha)3日提議以結束韓戰(Korean War)，交換朝鮮以可驗證的方式拆除主要核武設備，藉此打破美國與朝鮮協商落入的僵局。



RTI消息，今年6月，朝鮮領導人金正恩(Kim Jong un)和美國總統特朗普(Donald Trump)在新加坡舉行峰會，雙方達成一項用詞模糊的協議，希望能讓朝鮮半島非核化。但峰會過後就沒什麼進展。



目前仍遭聯合國(UN)制裁的朝鮮，從以前到去年已進行6次核試爆，還稱他們的飛彈可以擊中美國本土。不過，金正恩9月份跟韓國總統文在寅(Moon Jae-in)舉行峰會時，已經表示自己準備好關閉能夠濃縮鈾的寧邊(Yongbyon)設施，如果美國採取“相應措施”的話。



韓國外長康京和接受“華盛頓郵報”(The Washington Post)訪問時表示：“朝鮮已指出他們會永久拆除寧邊的核設施，也就是朝鮮核計劃非常大的一部份。”



她對華郵說：“如果他們(朝鮮)這麼做，換取美國以發表終戰宣言等方式回應，我認為這是替非核化邁進非常大的一步。”



在康京和做出上述評論之後，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)預計將於7日訪問朝鮮，屆時蓬佩奧將與強人金正恩會面，努力推動非核化。



目前特朗普本人對於跟金正恩舉行二次峰會，態度客觀，也未排除正式結束發生於1950至1953年、僅簽署停戰協定的韓戰。不過蓬佩奧拒絕對宣布結束韓戰的選項置評。

