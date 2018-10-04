賴正鎰當官員面前大放砲　觀光業快活不下去

賴正鎰與蔡政府夫妻檔顧立雄、王美花合影。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月4日電（記者 楊騰凱）商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰4日再度對蔡政府開砲，他在會員代表大會致詞時表示，近年來陸客來台人數下滑，少了約150萬人次，使得過去接待陸客團的旅館、遊覽車等業者生意大受影響，最慘的生意只剩下2成，快活不下去。年金改革、一例一休加班時數減少，使每個家庭月收入少2萬元，台灣消費力不斷減退，希望政府注意。



商業總會4日舉行第十屆第二次會員代表大會，與會者除了商總會員外，還包括蔡政府“內閣”夫妻檔，金融監督管理委員會主委顧立雄與“經濟部次長”王美花，賴正鎰在蔡政府官員前大放砲。



賴正鎰致詞時表示，觀光產業受到大家關心，商總會員也有很多觀光相關公會，近年來陸客來台人數下降，從一年400多萬人次減少了約150萬人次，雖然政府很積極推廣東南亞觀光客來台，今年總觀光客來台人數也有望突破1100萬人次，但陸客大幅下降，使得公會會員例如旅館公會、遊覽車公會等，以前專門接待陸客團，這些業者都向他反映，現在最慘的生意只剩下2成左右，快活不下去了。



賴正鎰也提到，最近出門，到處都有人跟他反映，說生意不好做，消費力大幅下降。根據他了解，一個原因是年金改革，使40萬個家庭消費力減弱，每個家庭每個月少了2萬元，加上一例一休加班時數降低，每個家庭也少了1萬到2萬元收入，這些都會衝擊到商總會員，他親自向蔡英文、“行政院長”賴清德提出建言，希望政府可以多加關注消費力的問題。



賴正鎰指出，“立法院”新會期推出新經濟移民法，商總密切注意，現在年輕人不喜歡生小孩，或是只生一個，台灣未來20年到30年，主消費力人口將大幅下降，從1100萬人減少300萬人，跌到剩下800萬人。除了鼓勵生產之外，包括德國、新加坡、加拿大、美國，都是靠移民拉抬，所以他希望，新經濟移民政策中，一度被刪掉的投資移民可以保留下來，希望有更優秀的家庭移民到台灣。



賴正鎰表示，他提這個建議，不只是針對其他國家，包括中國大陸都要歡迎，他們來到台灣之後住在台灣，本來不友善的，都會變友善。