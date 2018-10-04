傳美軍11月台海軍演　陸委會不評論

邱垂正。（中評社 倪鴻祥攝） 陸委會記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月4日電（記者 倪鴻祥）美國媒體報道指美國海軍太平洋艦隊草擬機密計劃，準備11月在南海和台灣海峽附近等區域進行為期一周軍演。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天下午在記者會表示，政府有堅定的自我防衛決心與能力，捍衛台海及區域和平的穩定，對美方匿名人士的說法沒有評論。



邱垂正下午主持陸委會記者會，就美國有線電視新聞網（CNN）和《商業內幕》（Business Insider）3日報道引述多名美國國防官員的說法，以及美國副總統彭斯（Mike Pence）將於智庫發表演說批評北京政府打擊美國之外也影響海峽兩岸安全等事作出回應。



邱垂正表示，對於彭斯的演說，會持續關注；對於美方匿名人士的說法，沒有評論。



邱垂正指出，中國大陸北京當局持續改變兩岸和平穩定的現狀，包括透過軍事威嚇、外交打壓，以及銳實力的滲透分化，這是國際社會公認的事實，台灣堅定維護兩岸關係和平穩定現狀的政策是一貫而堅定，我們也有堅定的自我防衛的決心與能力，捍衛台海及區域和平的穩定。



有關兩名大陸人士9月27日來台過境轉機時，滯留桃園機場申請庇護，邱垂正表示，陸委會及移民署多次派員了解情況，目前在機場管制區內安置，陸委會將綜合考量、國際慣例，參考相關法律規範及《難民法》草案的立法精神、過去處理案例、人權保障與國際視聽、當事人的意願與訴求，予以妥適處理。