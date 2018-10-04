仲介黑幫剝削　緬甸勞工到泰國成債奴

中評社香港10月4日電／儘管泰國去年為打擊惡名昭彰的就業市場剝削行為而推出新法，維權人士和勞工表示，一群“黑幫”人力仲介持續設陷阱讓緬甸移民成為債奴，然後負債累累地到泰國謀生。



據中央社報道，移工族群多年來支撐著泰國經濟，從工廠到漁船到處可見外籍人士工作身影，其中大多來自緬甸。他們成為冷凍蝦、即食餐、寵物食品等標準超市商品的全球供應鏈一環。



一連串奴工和人口販運指控促使歐洲聯盟2015年揚言對泰國產品下禁令後，泰國軍政府趕忙整頓仰賴移工的產業。



去年7月生效的新法原意是打擊可疑的招聘程序，因為這類程序使得走投無路的移民容易受到腐敗的仲介和公司剝削。



但一年多後，外籍勞工和勞工專家認為執法和政府監督不力，意味著移民保障並未提升，他們經常為了虛增的費用付出數百美元給仲介，最後落得負債累累，甚至還沒找到工作前就負債。



依法規定，緬甸移民不應付超過100美元費用給仲介，但許多人最後卻付了多達800美元，這對一個來自全球數一數二貧困國家的低薪勞工來說是很大的一筆錢。



40歲的馬歐說：“仲介占我們便宜。”馬歐為了在曼谷附近的電子廠求職而得付400美元，且顯然很怕說出來。



泰國的移工權利網絡主席翁覺表示，泰國和緬甸仲介聯手起來就像“真正的黑幫，靠著移工賺了很多錢”。他還說，更糟的是有數十萬緬甸移民打黑工，他們甚至更易受害。



維權人士敦促泰國和緬甸官員以及供應鏈上游的泰國產品跨國買家加強監督，終結這類剝削行為。