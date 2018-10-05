拿居住證禁參選？邱毅：恫嚇性質高

邱毅接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月5日電（記者 張嘉文）針對蔡政府打算提案修法，規定領有大陸居住證者將禁止參選“立委”或縣市長。前國民黨“立委”邱毅對此表示，這樣的修法基本上是違憲，領居住證不同於領身分證，不能說領居住證就要去限縮權利，而蔡政府會提這樣的看法，最主要是恫嚇作用，會讓很多想要請領居住證的人考慮再三，擔心將來引起麻煩，權利被限縮所以就不會去申請。



陸委會主委陳明通2日在“立法院”院答詢時表示，正研擬修法並會儘快提出規定，領有大陸居住證者未登記將受罰，以及將禁止參選“立委”或縣市長等。



邱毅向中評社表示，這要先經過《兩岸人民關係條例》的修法，且也不見得會通過，居住證依照現行《兩岸人民關係條例》，並沒違反戶籍法，領有大陸居住證不同於身分證，不能夠取消在台灣的戶籍也不能取消勞健保，當然也不能限制在台灣的參政，或是擁有的任何權利。



邱毅說，所以蔡政府如果要這麼做，就要修改《兩岸人民關係條例》，可是要修法沒有那麼容易通過，且照這樣的方向修法是違憲的，不能說他們領居住證就要去限縮權利，因為他們也一樣納稅，不能去刪減權利，違憲部分如果經過大法官“釋憲”恐怕也站不住腳。



邱毅認為，所以蔡政府現在拋出這方向，恫嚇的可能性居高，真的能夠修法完成令人存疑，依目前民進黨多事之秋，應該不會去捅這馬蜂窩，所以最主要是恫嚇作用，因為台灣人民膽子很小，恫嚇就足夠了，加上新聞披露出來，很多想要領居住證的人就會考慮再三，擔心被關切，擔心將來引起麻煩、權利被限縮等等，所以就不會去申請。



邱毅向中評社強調，這也是有將近150萬台商或台胞在大陸長期性活動，但目前領居住證的人，在陸方停止公布數字的前夕只有二萬人左右，照情勢看來也不會增加太多，所以恫嚇對台灣人民是有效的，民進黨很了解這一套，有些事不需要做只要嚇，嚇了就不敢做了。