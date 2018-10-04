陸委會：建中師生赴陸交流觀感不佳將檢討

邱垂正。（中評社 倪鴻祥攝） 陸委會記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月4日電（記者 倪鴻祥）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天下午表示，台北市建國中學師生赴陸交流雖然沒有違反兩岸條例的問題，但社會觀感不佳，陸委會將會同“教育部”主管機關檢討、研議相關交流政策。



親綠媒體《自由時報》今天報導，台北市建國中學二度受中國山東濟南市台辦邀請，參與11月4日至11日舉辦的“齊魯風.兩岸情”優秀中學生中華文化研習營，八天行程大半是參訪景點，且為中方落地招待，學生只需自付新台幣9250元機票及保險、簽證費用，建中校方並給予參與學生公假前往，遭外界質疑活動正當性及濃厚的統戰色彩。“國安”人士更直指，中國統戰早已滲透到我各級學校。



邱垂正表示，近期陸方擴大對台青年學子的工作，藉學生交流的名義，積極招攬台灣的中小學師生赴陸交流，欲提升台灣的師生對陸方的認同與好感，政治意圖昭然若揭，所以陸委會會密切關注這些交流形態，請“教育部”呼籲各校不要陷入圈套淪為對方統戰的工具。



邱垂正下午主持陸委會記者會，對建中師生赴大陸交流一事做出回應。



邱垂正表示，這起事件是一般性兩岸交流活動，尚無違反兩岸人民關係條例問題，但台灣的師生若赴陸被招待、被宣傳，極有可能在沒有完整資訊下，形成偏頗認知，這種赴陸形式，容易引發社會觀感不佳。



他指出，在這種情況下，相關交流政策妥適性恐待商榷，陸委會將與“教育部”主管機關檢討、研議相關交流政策。



他說，政府鼓勵兩岸正常健康有序教育交流，若是學校對學校的形式，屬正當合理範圍，但若邀請單位為對台工作部門，就要請“教育部”轉請學校審慎評估陸方政治意圖。