領居住證禁參選？陸委會：方向是這樣

陸委會副主委兼發言人邱垂正。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月4日電（記者 倪鴻祥）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天下午在記者會表示，是否修法禁止領有大陸居住證者參選“立委”、縣市長，目前還在徵詢與集思廣益階段，尚未做最後定案，但方向是這樣。



陸委會主委陳明通2日在“立法院”答詢時表示正研議修法，領有大陸居住證者應申報否則將受罰，並將禁止領有者參選“立委”或縣市長。邱垂正下午在陸委會記者會提出說明。



邱垂正表示，針對居住證的因應措施，對於政府建立申報機制，不論就諮詢的相關人、專家學者、政黨代表、民意調查都有蠻高的比例支持申報機制。



他指出，對於安全管理的配套措施，目前獲得的訊息都反應出大多數民眾，以及大多數專家、學者都支持政府採取相關安全管理作為，但現在仍在進行徵詢作業與社會溝通，特別是針對有利害相關在中國大陸生活的民眾，包括台商、台幹、台師、台生等，陸委會會邀請他們回台參與座談、溝通，希望能更掌握、充分徵詢各界意見，進行溝通對話。



他說，陸委會也針對居住證持有者權利義務變化的相關狀況，聽取各界意見，希望找出最佳的平衡點與最大公約數，依據這些共識提出相關法案。



另有媒體報道陸委會要求大陸省級訪問團來台要與陸委會主委陳明通或相關官員會面，導致這些參訪團取消訪台行程。

