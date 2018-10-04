高師大攜手醫警專家 赴茄萣反毒宣教成效佳

反毒特攻隊志工以生動活潑方式實施反毒活動 中評社高雄10月4日電(作者 鄂見智)高雄師範大學在校長吳連賞與學務長方德隆全力支持下，由學生志工組成“雄師反毒特攻隊”。應茄萣國小熱情邀約，於昨(3)日在指導老師何沛珊教官帶隊下，配合高雄市立凱旋醫院、高雄市政府警察局少年隊，前往位於高雄西北隅沿海的茄萣國小，向全校師生實施大型反毒宣教活動，全校師生反應非常熱烈，深受好評，師生們期待下次再相會。



本次活動結合“教育部”“友善校園、品德教育、反毒宣導”等內容，由高師大“雄師反毒特攻隊”志工學生規劃全新的宣教課程，依照不同年齡層的學童，設計不同的課程內容，透過行動劇、舞蹈表演、闖關遊戲及有奬徵答等方式，讓學童在活潑歡樂的氛圍中，強化拒菸反毒知識與防製作為，本次宣導活動同步融入反霸凌與多元文化國際觀等品德教育的課程，除了讓學童能夠學得反毒的知識外，也建立正確人際互動與習尊重生命的價值觀。



茄萣國小校長蘇恆欽表示，目前反毒已經是全台性的運動，近來從媒體報道中不難發現毒品濫用的情況，裡面不乏知名的公眾人物，真是令人憂心。反毒教育在國小已經是必需被重視的課題，希望透過這次高師大學生們的宣導活動，能讓同學們學會如何保護自己、遠離毒品，把反毒的觀念向下紮根，學會跟毒品說“不”。蘇校長特別感謝高師大同學的用心，讓全校的小朋友都再次學到寶貴的知識，也讓茄萣國小所有的師長都看到高師大志工同學散發出的熱情與感染力。



本次活動高雄市立凱旋醫院成癮防制科也安排了ㄧ位專員隨行，向師生推廣拒菸反毒觀念，凱旋醫院陳專員強調，此次反毒宣導，讓他見識到高師大這群志工同學十足的創意，原來反毒宣導也可以這麼有趣，希望未來有機會也能與“高師大反毒雄師”合作，一起為拒毒反毒工作盡一份心力。



此外，活動也結合高雄市政府警察局少年隊，針對茄萣國小的師長進行反毒增能專題講座，強化師長們對新興毒品的認識，讓與會師長能夠在第一線早期預防、早期發現，期能降低毒品蔓延的可能性，與會師長均認為此次活動獲益良多。



