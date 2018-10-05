憶陸團搶購新竹花生醬的好日子　鳥來嬤感嘆

台灣觀光旅遊聯盟總會總會長吳敏。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月5日電（記者 林谷隆）台灣觀光旅遊聯盟總會總會長吳敏接受中評社訪問表示，大陸十一黃金周旅遊商機，台灣都沒有吃到，真的很可惜，尤其是台灣也曾恭逢陸客盛況，如今陸客跑到其他地區消費，台灣業者看得到吃不到只能“心痛！”台灣若想搶到陸客大餅，首要任務就是台灣的執政黨要換，否則來台陸客恐怕會繼續減少，台灣要覺醒，不要再讓這些政治人物騙了。



吳敏，台灣資深藝人，曾任台中市旅遊協會創會理事長、台中市吳姓宗親會理事、台中市海峽兩岸交流協會公關委員、台中市仁美國際獅子會會長等職。



台灣觀光旅遊聯盟總會創立於2014年4月23日，全台灣27個觀光旅宿團體合作，由資深藝人吳敏（鳥來嬤）擔任首屆總會長，鏈結各縣市旅遊協會及會員，每年研擬不同觀光策略，參與國際觀光旅遊會展等。



吳敏向中評社說，這次十一黃金周，媒體預估大陸旅遊需求會高達7億人次，看到這麼龐大的商機，台灣業者卻只能興嘆。如果有700萬人次來台，就能夠讓台灣觀光業榮景再現。



吳敏強調，兩岸都是中華民族兒女，大陸民眾來台灣旅遊，就是因為兩岸文化相通、語言也通，陸客來到台灣都感到特別親切，人親土親，當然消費欲望就會增加，不愛自己人要愛誰。



吳敏認為，陸客不來，對於台灣各行各業都有影響。台灣從蔣經國時代開始發展觀光產業，早就瞭解觀光是無煙囪工業，大家努力將台灣的美、台灣的人情味推銷出去。



吳敏告訴中評社，看到陸客來台人數，從4百多萬，一路降到現在只剩2百多萬，等同腰斬，許多行業都苦不堪言，但可預期來台陸客還會繼續減少，就要看台灣人是否會覺醒，不要再讓這些政治人物騙了。

