陳振良語中評：美軍台海演習消息是“空氣”

陳振良。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月5日電（記者 楊騰凱）美國媒體傳出美軍太平洋艦隊擬於11月在南海和台灣海峽附近，進行為期一周的軍演。對此，台灣戰略研究學會秘書長陳振良接受中評社訪問表示，他認為此消息僅是試探中國大陸反映的“空氣”，並不代表真的有軍演，台灣有些人可能會拍手叫手說“美國來了”，他必須提醒，若真有軍演，中美必是零和及衝突。



陳振良為淡江大學國際事務與戰略研究所博士，現為台灣戰略研究學會秘書長，並身兼淡江大學整合戰略科技中心研究員、淡江大學商管學院公共行政學系兼任助理教授、萬能科技大學通識教育中心兼任助理教授。



陳振良指出，美國如果要軍演，對岸的大陸勢必會產生激烈的反應，“衝突可能會擴大”，但是他認為，美國放出這個消息，就是一個空氣，只是想試探大陸的反應如何而已。



陳振良表示，空氣的意思，代表11月不見得真有軍演，他說，“CNN每次有類似報道後，“台灣”“國安”單位都會放出這些消息，都是試探”，試探看看大陸的反應怎麼樣，他呼籲，台灣也不要被美國這樣牽著跑，否則自己就被限制住了。



陳振良向中評社表示，中美最近貿易戰打得很火熱，還有什麼工具可以突顯美國的重要性，大概就是台海、南海，南海美國動不了，只有台海最好動作，因為台灣奉著民主價值的神主牌。



陳振良指出，那麼台灣應該怎麼辦，台灣應該不要只靠美國，而大陸的軍演應該也要盡量減少，使兩岸可以和平相處。陳振良說，他一直思考，媒體的操弄，有時候會讓我們人心慌張，所以我們不如去加強自己。



陳振良向中評社強調，假如美國真的有這場演習，或是軍艦又通過台灣海峽，中國的反應一定會更激烈，台灣處在中間，可能有的人會拍手叫好說“美國來了”，但他還是要提醒，美國若真的演習，中國大陸絕對不會輕鬆以對，“你演我也演，雙方零和，就會釀成衝突。”