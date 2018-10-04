孔子第75代嫡長孫：我不會是最後“奉祀官”

中評社北京10月4日電／“我們的血都是一樣的。我和你並沒有區別，都要通過努力才能把事做成。”在浙江衢州孔氏家廟大成殿前領祭完祭孔儀式後，80歲的孔祥楷這樣回答塞內加爾人法勒。



新華社消息，遠道前來祭孔的塞內加爾孔子學院代表法勒對這位孔子第75代嫡長孫充滿好奇：“您身上流著孔子的血是什麼感受？”孔祥楷笑笑說：“如果需要，我可以獻一點給你。”



9月28日，“南孔聖地”舉行孔子誕辰2569周年祭祀儀式，孔氏南宗家廟管理委員會主任孔祥楷是主祭人。這是自2004年衢州南孔祭典恢復以來，孔祥楷主持的第15個祭孔大典。



“我是孔子的後代，傳承、發揚儒家文化是我的責任，我義不容辭。”孔祥楷說。



孔祥楷生在衢州，成年後前往西安求學，在河北、遼寧務礦，久居中國北方數十載。他自認為，從在外求學、務礦，再到掌管家廟，一路走來，角色轉換很多次，但孔氏傳人的身份一直沒變，堅持傳播儒家文化的初心沒有變。



對於如何繼承中國優秀傳統文化，孔祥楷的觀點是，只有推陳出新，與時俱進，才能讓現代人真正理解儒學、領會孔子的思想。2004年，孔祥楷提出“當代人祭孔”的倡議。



“是誰來紀念孔夫子？是現代人，是我們來祭祀。”孔祥楷說，“今人祭孔不是演戲，而是要從祭孔的過程中收獲現實的意義。”



孔祥楷認為，孔子思想之所以歷久彌新，是因為其核心是人，能幫助理順人與人的關係。“孔子主張‘修、齊、治、平’，重在‘修身’，如果每個人能把自己管好，那麼世事就順，社會也就和諧了。”



每年祭孔，孔祥楷都會思考契合時代背景的祭祀主題，邀請不同的群體來參與：從鄉村教師、白衣天使到殘障人士、外來務工人員。今年是學祭，主題是“師生共祭”，現場有衢州市中小學以及海內外孔子學院近千名師生一起參與。



值得一提的是，今年，孔祥楷主動提出做主祭。從寫祭文到選擇《論語》章句，祭孔的禮樂、《大同頌》等祭祀歌曲都由他自己譜曲。更難能可貴的是，孔祥楷在年事已高，站立和走路異常艱難的情況下，堅持全程參與祭孔活動。



史料記載，公元1128年，孔子第48世嫡長孫、衍聖公孔端友率族人隨宋高宗趙構南渡，定居衢州，建家立廟。這批孔子後裔史稱孔氏南宗，衢州孔氏南宗家廟也成了繼中國北方山東曲阜孔廟之後的全國第二座孔氏家廟。



1506年，明武宗下詔，封孔子第59世嫡長孫為翰林院世襲五經博士。1913年，這一職務被北洋政府改為“大成至聖先師南宗奉祀官”。1944年，年僅6歲的孔祥楷成為最後一任奉祀官。



“不過，我不會是最後的‘奉祀官’，一定會有人接我的班。”望著孔廟中讀經班的孩子，孔祥楷說，“儒學在這些孩子心裡播下了‘仁’的種子，我對他們滿懷希望。”