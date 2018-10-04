台灣民政府負責人林志昇千萬交保

台灣民政府秘書長林志昇及夫人林梓安等三人，3日晚間獲得交保，隨後回到中央會館。（照片：台灣民政府官方網站/攝影：藍德安、洪觀興） 中評社桃園10月4日電（記者 黃文杰）台灣民政府秘書長林志昇、林妻林梓安涉嫌虛構美國軍政府將接管台灣，吸金超過新台幣7億元，桃園地檢署7月間起訴夫妻倆，後由桃園地方法院續押，桃園地方法院3日晚間裁定林志昇1000萬元交保、林梓安700萬元交保，兩人也立刻籌到保釋金，3日晚間回到位於桃園龜山中央會館。



台灣民政府官方網站4日貼出新聞，指出秘書長林志昇夫妻獲得交保，先到桃園警分局南崁派出所報到，接著回到中央會館。



從官方網站照片可以看到，一群人排隊熱烈歡迎，標題還打出“林志昇秘書長，歷經5個月的磨難、刻骨銘心、獄中深思台灣未來的道路”。



網站也公告：這場以子虛烏有的詐欺起訴、行真實政治迫害的官司尚未結束，相信台灣佔領區的美國，也就是我們TCG的頂頭上司USMG會給我們一個公道，請大家拭目以待。



桃園檢方當初起訴台灣民政府負責人林志昇等人，內容提到2008年2月間成立“台灣民政府”，2011年間在桃園市龜山區游姓男子所有農場設“台灣民政府”中央會館，對外謊稱“美國軍事政府將把台灣政權交還“台灣民政府”、台灣為日屬美佔”，多次前往日本製造交流活絡假象，以虛構之“美國軍事政府”授權發行身分證、車牌、旅行證、代訓政府官員及採購印製旅行證件之機具為由，向民眾詐取每張身分證1000元至1500元、全套代訓政府官員“過5關”課程2萬4000元、車牌 6000元、旅行證件6000元、採購旅行證件機具50萬元（採集資認股，1股50萬元），並以績效競賽表揚方式鼓勵招募下線上課，估計吸金7億元，檢調單位在林志昇位於蘆竹區的豪宅內搜出新台幣1億3400多萬元的現金。



檢方從今年5月開始羈押台灣民政府負責人，10月3日晚間交保，被關將近5個月，林志昇夫妻返回中央會館。