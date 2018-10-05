中評關注：葛特曼事件衝擊民進黨全台選情

委任律師陸正義（左）與柯辦發言人林昆鋒（右）按鈴提告葛特曼。（中評社圖） 中評社台北10月5日電（記者 黃筱筠）《屠殺》美籍作者伊森.葛特曼（Ethan Gutmann）日前指控台北市長柯文哲“是騙子（Liar）”，網路上影射民進黨介入操作，就是要打柯。“民進黨打柯”這件事情在網路上延燒，挺柯網軍更在網路上痛批。民進黨為了澄清此事與他們無關，已經兩度主動澄清，可見後座力很強，恐怕其他縣市的年輕選民，也連帶受到影響，讓民進黨不得不大動作切割葛特曼。



有關器官買賣的議題，四年前台北市長選舉就已經引起討論，當時民進黨力挺柯，還痛批國民黨。這次民進黨被認為是葛特曼來台的幕後影武者，不只民進黨秘書長洪耀福兩度親自澄清，“總統府”發言人林鶴明也表示，良好的政治文化應該是理性競爭、舉證論述，對於有關器官移植的人權議題，不樂見在沒有證據的情形下無端指控，試圖影響民主政治。



林鶴明擔任過柯文哲陣營的發言人，又與民進黨台北市長候選人姚文智一樣同屬謝系，他晚間又在臉書上提及此事，並認為應該要在市政上論辯，才是君子之爭，似乎在澄清葛特曼來台與姚文智也無關。這些發言也在切割葛特曼，降低聯想民進黨藉此“打柯”，



雖然，洪耀福提出葛特曼與民進黨“百分之一萬”無關，但網路挺柯網友仍認為，這次是民進黨發動邀請葛特曼到台灣。力挺柯文哲的網軍在網路上持續批評民進黨，這樣氛圍持續下去，很可能不只影響台北市長選舉，還會外溢影響民進黨全台選情。



為了降低影響，洪耀福才會連續兩天澄清這件事情。但柯文哲卻說，不是他相不相信，“而是全台民眾相不相信”，柯的說法是要把影響力，試圖擴散到全台選情。一旦加深民進黨在背後幫忙葛特曼來台，民進黨全台各縣市的年輕選民可能大幅流失。民進黨會一直澄清，並且取消葛特曼拜會“立委”，就是要降低影響。