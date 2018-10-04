聯合國全球海運報告反映亞洲港口核心地位

中評社香港10月4日電／聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）最近公佈的全球海上運輸相關報告顯示，2017年集裝箱吞吐量排名前十的港口中，中國有上海（第1）、深圳（第3）等7座港口上榜。日本則處於榜單之外。新加坡（第2）和釜山（第5）也排名靠前，亞洲獨佔前8席位，反映出在全球海運領域的“核心地位”。



共同社報道，2017年全球海運貿易的貨物總量較上年增長4%，達到約107億噸。自2009年受金融危機影響跌至約79億噸後，呈現順利增長。2018年預計也將維持4%的增勢，但美中“貿易戰”等正成為不穩定因素。



換算成20英呎標準箱後的全球集裝箱吞吐量約為7.52億箱，較上年增長6%。鑑於亞洲各國間貿易擴大及歐美需求旺盛，亞洲的吞吐量占到總體的64%，其後依次為歐洲16%、北美8%。



從各個港口來看，上海港吞吐量約為4023萬個標準箱，新加坡約為3367萬箱。全球超過1000萬箱的港口有15個。日本的港口未能躋身前20名。國土交通省統計的初值顯示，2017年東京港吞吐量約為505萬個標準箱，橫濱約為293萬箱，神戶約為292萬箱。



該報告指出，“全球海運行業因整合速度加快、貨船日益大型化等，競爭更趨激烈，港口或許也將被迫採取對策。”