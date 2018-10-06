他看壞韓國瑜！程振隆：外省籍沒法成氣候

程振隆。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月6日電（記者 黃文杰）無黨籍台北市長柯文哲與中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜，一北一南掀起政壇新浪潮。台灣團結聯盟前“立委”程振隆接受中評社訪問表示，韓國瑜終究會敗在省籍，在國民黨內無法成氣候，“韓國瑜現象”是短暫，這就好比柯文哲當初從民進黨竄出來，無法被民進黨所接受，道理是一樣。



程振隆，曾任台聯不分區“立法委員”（2002年－2005年）、曾經是桃園私立清雲技術學院董事長，跟李登輝關係非常好，台聯在2016“立委”選舉全軍覆沒，黨主席黃昆輝請辭，原本打算解散，李登輝找了程振隆協助台聯過渡，繼續為台灣打拼。現在台聯黨主席是劉一德。



中評社問，怎樣看2018地方選舉？民進黨執政這麼差，鐘擺效應會不會擺回國民黨？



程振隆告訴中評社，選民在投票那一剎那，會意識到台灣的經濟好不好，民進黨現在確實有執政包袱，選民可能投不下去，問題是國民黨本身沒有強，鐘擺不會擺回來國民黨。



他分析，首先，國民黨體質並沒有改變，受到黨產遭凍結，讓國民黨在選舉過程無法有效施展，選舉“力道”變弱；第二，2016敗選之後，藍軍年輕世代並未給施壓國民黨高層要改革，現在還是“老人領導”，國民黨要有大改變，很難；第三，國民黨縣市長候選人相對於民進黨來說偏弱，國民黨看不到培養年輕人。



程振隆指出，今年國民黨縣市長提名，女性比例確實很高，好比台東、宜蘭、花蓮、嘉義、彰化都是女性，不是說女性不好，而是很多女性縣市長候選人，過去屬於“地方型”、“選民服務型”的政治人物，好比宜蘭林姿妙，要公開辯論提出具體論述，會有困難，但選民會認同，因為“地方型”服務有口碑。



他解釋，如果政黨提名的縣市長，本身不是非常耀眼的政治明星，對於這個政黨，或者為了2020大選來鋪路，不會帶動政黨氣勢，沒有加分，但是如果縣市長提名都是年輕、有魅力，不管是否會當選，會看到整個政黨氣勢被帶起來，只能說，國民黨相當可惜，想要2020重返執政，必須面臨這樣的困境，況且國民黨內部還有省籍情結。



程振隆舉台北市長選舉為例，今天國民黨若提名更年輕、更有魅力，不是外省人，屬於政治明星，試想深藍不管候選人本省或外省人，還是投給國民黨，但是擁有這樣“條件”的市長候選人，會挖走柯文哲陣營的年輕粉絲，自然給柯P連任之路，更大壓力。



他說，民進黨執政差，台灣經濟又不好，但是國民黨也沒有佔到任何好處，這是2018選舉最弔詭的事，任何政黨要取得“中央”執政，要先靠縣市長選舉，加上國民黨今年第一次沒有黨產打選戰，候選人從北到南比民進黨來弱，又缺乏選舉“資源”，最後是否“開低走高”？看來不樂觀，台灣年輕人投票，向來看人不看黨，國民黨比民進黨吃虧。



針對“柯文哲外溢”現象，也就是柯文哲跑去外縣市輔選站台，程振隆觀察，也不是每個縣市都適合去，柯文哲會設定幾個條件。



他說，好比該縣市民進黨候選人很強，就不會去站台助選，你會看到，柯P基本上不會去台南與高雄，不會去桃園市與新竹市，但會到新竹縣，幫民國黨徐欣瑩，因為民進黨新竹縣長候選人不強，第二，幫忙站台候選人至少民調在第二名，不太可能去挺第三名。



程振隆指出，現在柯文哲被“摘活體器官移植”追著打，但最後還是柯獲利，真正內幕只有柯自己知道，但是只要出來接受媒體，生氣委屈，選票又會回流，這種情況就好比韓國瑜，愈打壓氣勢愈起來，但他不認為柯文哲與韓國瑜兩人，一北一南，會掀起台灣政壇新浪潮。



他解釋，韓國瑜當初到高雄，只是臨危授命，目的不是要選上，只是受託不讓國民黨在高雄輸太多，現在氣勢看似很旺，不過終究還是卡在省籍（出生於台北縣，籍貫河南省商丘縣）因素，無法拿到高雄市長寶座。



程振隆舉當年陳菊與黃俊英在高雄對決，黃俊英是在地人、又是本省人，雙方差距才不會這麼多，現在民進黨陳其邁雖然父親有爭議，在要知道，陳其邁在民進黨市長初選可以拿第一名，顯然獲得高雄選民認同，韓國瑜是沒有基本盤，基本盤是國民黨支持者與民進黨支持者，但選舉投票更近，中間選民會往陳其邁靠過去，韓國瑜只是短暫現象。



他認為，柯文哲是從綠營竄起來，當年挺陳水扁，獲得綠營認同，但是柯文哲在民進黨不成氣候，韓國瑜也是從藍營竄起來，終究會因為外省人，產生認同矛盾，況且韓國瑜連黨主席選舉得票都這麼少，看來不適合帶領國民黨。