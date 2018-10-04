日媒：安倍提拔親信擔任要職　欲重啟獨大體制

中評社香港10月4日電／共同社文章指出，日本首相安倍晉三在2日的記者會上稱改組內閣將以“（相關閣僚團結一致應對問題的）全員參與型棒球隊內閣”為旗號，並指出“最重要的是拿出結果”，對推進政策表現出積極態度。另一方面，基於對森友、加計學園問題的反省而提出的“謙虛、細緻”等詞語卻消失了。從包括自民黨高層人事在內的新體制中，可以看出在關鍵位置安插親信並再次啟動“安倍獨大”體制的意圖。



在此次人事調整後，共同社於2、3兩日實施全國緊急電話輿論調查，結果顯示安倍內閣支持率為46.5%，與上次調查基本持平。似乎與反應冷淡的輿論產生聯動，自民黨內對前景的擔憂聲也在增加，有前閣僚稱“這完全是安倍色彩”。



安倍為抑制黨內不滿而決定召12人首次入閣，此舉加劇了不安情緒。這是由於新的醜聞和答辯能力令人憂心。官房長官菅義偉2日晚叮囑將首次出席記者會的新閣僚，稱“不要接受記者的挑釁，不要提及管轄範圍以外的事情”。



不過，對於把反映戰前教育基本理念的教育敕語改編為當代風格的動向，文部科學相柴山昌彥表示“值得探討”，這立即引起了在野黨的猛烈批評。地方創生擔當相片山皋月為出席在皇宮的認證儀式而奔走購買禮服的全過程也被報道成了一出“鬧劇”。安倍的身邊人事頗感頭疼地表示“幹出了各種好事”。



黨內人事中隱現的火種則是就任憲法修改推進總部長的前文科相下村博文。他因與安倍是多年來的“朋友”而為人們所知曉，還曾在短命的第一屆安倍內閣出任官房副長官。擔任文科相期間，支持其的非法人團體“博友會”被指存在不透明的金錢流動，下村在國會遭到在野黨的追究。他雖在此前的自民黨總裁選舉中擔任安倍陣營的核心角色，但當時的協調能力也遭到不少質疑。



安倍有意就修憲問題爭取公明黨和在野黨的廣泛理解。自民黨重量級人物諷刺稱：“與在野黨對話的事情他能辦到嗎？這可能反而是在發出‘不會動憲法’的訊息。”



起用前防衛相稻田朋美擔任負責黨內協調工作的首席副幹事長，這一人事調整也遭到批評。作為安倍的“得意門生”，稻田曾被提拔出任閣僚和黨內四大重要職務，但她去年7月因防衛省的聯合國維和行動（PKO）日報隱瞞問題而辭去防衛相一職。



新體制將在明年的統一地方選舉和參院選舉中接受選民的審判。在野黨也摩拳擦掌。立憲民主黨黨首枝野幸男在內閣改造前向媒體預言稱：“我想強調的是，如果出現不恰當的人選，與被選上的人相比，作出這一選擇的安倍更不稱職。”