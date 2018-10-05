中評關注：蔡賴挺“促轉會”洗刷東廠惡名

藍委日前赴促轉會抗議，貼上東廠標籤。（中評社 資料照） 中評社台北10月5日電（記者 楊騰凱）促進轉型正義委員會在9月爆發“張天欽”事件，從此被外界貼上“東廠”、“蔡政府選戰打手”的標籤，但“促轉會”4日將大動作召開記者會，宣布撤銷1270位政治受難者的刑事有罪判決，蔡英文、賴清德都會到場，記者會地點甚至選在過去白色恐怖時期的軍法處舊址，看似力圖轉移焦點，洗刷臭名。



“促轉會”4日傍晚對外通知，將撤銷白色恐怖政治受難者的刑事有罪判決，使他們不再背負前科，第一波共有1270位受難者，“促轉會”5日中午將舉辦記者會正式宣告此事。



“促轉會”在今年5月31日正式掛牌成立，主要任務統籌“開放政治檔案”、“清除威權象徵及保存不義遺址”、“平復司法不法、還原歷史真相並促進社會和解”、“處理不當黨產”等，5日的記者會，將是“促轉會”上路以來，所做的第一項正面業務。



因為9月12日有周刊爆料，前“促轉會”副主委”張天欽在8月24日召開密會，在會中自比“東廠”，直指過去擔任警察的中國國民黨新北市長候選人侯友宜是轉型正義惡例，“沒有操作很可惜”，使“促轉會”遭外界痛批是蔡政府選戰打手，從此背負起“東廠”臭名。



此次“促轉會”記者會規模之大，除了“促轉會”官員以外，包括蔡英文、“行政院”院長賴清德、“內政部長”徐國勇等“中央”執政團隊核心，幾乎全部到場力挺，明顯是要扶正“促轉會”已經歪斜的招牌。



其實“促轉會”從來不必這麼明白稱自己可以當東廠操作，過去威權時期，國民黨就是台灣的執政黨，因此，“促轉會”祭出的各項措施，都會喚起民眾對威權時期白色恐怖的印象，這對國民黨產或大或小都是打擊。



5日記者會就連舉辦地點“台北喜來登飯店”，都能看出特別用心挑過，台北喜來登飯店的位置，在1950年代白色恐怖時期，原本是警總軍法處及“國防部”軍法局，專門關押政治犯。



蔡政府大動作召開促進轉型正義的記者會過後，是否能洗刷“促轉會”被批是“東廠”、“選戰打手”的臭名，值得關注。