蔡切割喜樂島　程振隆：顧慮美國不是怕中國

程振隆。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月6日電（記者 黃文杰）喜樂島聯盟10月20日將在府前發起“拒絕中國霸凌、全民公投反併吞”10萬人抗爭，民進黨下令黨公職人員、候選人不應參加，台灣團結聯盟前“立委”程振隆接受中評社訪問表示，民進黨要考量國際壓力特別是美國，如果美國認同，民進黨早就會靠過去。



程振隆，曾任台聯不分區“立法委員”（2002年－2005年）、曾經是桃園私立清雲技術學院董事長，跟李登輝關係非常好，台聯在2016“立委”選舉全軍覆沒，黨主席黃昆輝請辭，原本打算解散，李登輝找了程振隆協助台聯過渡，繼續為台灣打拼。現在台聯黨主席是劉一德。



10月20日喜樂島聯盟將在凱達格蘭大道舉辦“拒絕中國霸凌、全民公投反併吞”活動，揚言動員10萬人，但民進黨9月19日的中常會下令要求黨公職人員跟候選人不應參加，也不能參與動員，程振隆解釋，這背後顯示民進黨是聽令於美國。



他解釋，美國不允許民進黨這樣做，是因為現在美國與中國正在打貿易戰，如果美國“點頭”，讓民進黨擴大“台獨”動作，剛好給中國找到藉口，認為美國暗助台灣搞獨立，才會跟中國打貿易戰。這也看到，包括美國在台協會不再堅持派陸戰隊來台，都是考慮中國的想法，不給中國大做文章。



程振隆說，目前美國認為，朝鮮核武問題已經解決，下一步可能被迫要把薩德飛彈系統從韓國撤離，美國必須找上台灣，在處理中國與台灣問題更謹慎小心。也因為這樣，喜樂島聯盟現在的動作，民進黨“不敢動”，背後絕對有受到美國施壓，不能光明正大“挺”喜樂島，即使民進黨心中，舉雙手認同喜樂島的主張。



他強調，民進黨不是怕中國，是怕美國不高興，面對中國強硬態度，蔡英文往往表現委曲求全，其實不是怕中國，而是聽令於美國，中國要把民進黨孤立起來，迫使民進黨要靠美國，怎樣化解？就看領導人的智慧，最好不讓台灣繼續往美國靠攏，因為一旦美國繼續軍售武器給台灣，這是“不可逆”，不能迴轉，當然中國也有內部壓力，特別是軍方。



對於大陸核發台胞居住證問題，程振隆認為，台灣確實有很多人拿到外國居留證，畢竟現在是地球村，已經不是什麼大問題，居住證說明中國大陸，要給台灣方便，問題是，一旦中美貿易戰打太久，在大陸的台商紛紛遷走了，拿居住證沒有太大必要性，因為至少要長期待在大陸才有用。



程振隆分析，民進黨蔡政府對居住證的看法，應該會停留在“只說不做”的階段，會表態立場，對深綠交代，但不會嚴格落實與執行，好比拿居住證限縮公民權，若執法過份強烈，會傷害到台商，若不表態，對內無法交代，會傷到綠營支持者，因此最好方式是“適當表態但不會過於激烈”。



中評社問，對於“行政院長”賴清德滿意度民調都明顯高於蔡英文，怎樣看2018地方選舉以及2020大選，蔡賴之間的關係？



程振隆認為，任何“民主國家”，領導人通常第一任“跛腳”機率不高，因為還要拼連任，資源集中在她（他）手上，不論2018選舉結果如何，賴清德還是當“行政院長”，如果不當，就沒有舞台，他不認為賴清德會跟蔡英文搶2020，主要還是民進黨的文化，通常對於挑戰者不太諒解，除非蔡英文主動放棄連任，賴清德雖然要拼大位，也是2024之後的事情。



他說，基於在政治圈保持一定“溫度”，尤其賴清德本身就是新潮流系，民進黨內最大派系，就算支持蔡英文選2020，蔡還是找賴當“閣揆”，2018民進黨敗選，頂多蔡交出黨主席，民進黨各派系還是接受賴當院長，因為看好賴，可以對抗國民黨。



至於民進黨中生代，地方諸侯好比鄭文燦、林佳龍，程振隆認為“還是太嫩”，以賴清德的資歷與黨內輩份，還是優勢，當然鄭文燦的優點是“不強出頭”，是否適合擔任“總統”？不知道，但是鄭過去長期擔任幕僚的個性，懂得政治倫理，若更上層樓，不會直接與賴對幹，或許先當秘書長等職務磨練，未必直攻“大位”。



他認為，至於呂秀蓮、蘇貞昌、謝長廷等天王，理論上也應該會“全退”，李登輝與陳水扁系統，對於綠營影響力也會愈來愈小，即使深綠喜歡陳水扁，但是要對抗國民黨，還是會挺執政的民進黨。