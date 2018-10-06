社評：特朗普正在部署戰略撤退？

中評社北京10月6日電（評論員 喬新生）美國總統特朗普的女婿直接參與美國與加拿大貿易談判並最終達成協議，這為維護北美自由貿易區協定打下了堅實的基礎。



美國總統特朗普迫使墨西哥重新談判並且達成雙邊協議之後，加拿大面臨非常困難的局面。雖然加拿大願意通過雙邊談判修改北美自由貿易區協定，但是，加拿大不願意在美國對加拿大的鋼鐵和鋁製品增加徵收懲罰性關稅的前提下開展實質性的談判。可是，隨著美國與墨西哥雙邊協議的簽訂，加拿大所面臨的壓力陡然增加。如果失去美國這個家門口最大的市場，那麼，加拿大經濟將會雪上加霜。正因為如此，加拿大政府總理頂住壓力決心與美國舉行雙邊會談，並且在雙邊會談中爭取加拿大利益的最大化。



事實證明，加拿大總理作出的決策是完全正確的。美國決定與加拿大舉行雙邊會談，目的是盡快結束這場曠日持久的貿易爭端，為美國國內的政治選舉製造聲勢。加拿大總理並沒有作出實質性讓步。美國根據和墨西哥達成的協議，要求加拿大限制對美國汽車的出口，這對加拿大來說不是問題。美國要求加拿大全面開放奶製品市場，加拿大打開了一個小小的窗口，為美國奶製品進入加拿大設置了配額。所有這些都充分說明，加拿大政府捍衛了加拿大企業的利益。加拿大總理接受記者採訪的時候，毫不掩飾自己興奮的心情。



對於美國總統來說，在這場政治賭博中贏得了面子，但是，卻沒有得到實質性的東西。美國聲稱要撕毀北美自由貿易區協定，強烈要求墨西哥和加拿大必須與美國舉行雙邊會談，並且在雙邊談判中達成新的協議。表面上看特朗普贏得了絕對的勝利，可是，從談判的結果來看，特朗普實際上部署了戰略撤退。如果在美國中期選舉到來之前，美國政府不能與墨西哥、加拿大達成協議，那麼，北美自由貿易協定將會成為各方攻擊的重要議題。美國中期選舉之前和加拿大、墨西哥重新達成協議，是美國總統特朗普必須完成的任務。



從已經達成的協議來看，與北美自由貿易區協定並沒有本質的區別。首先，美國、加拿大、墨西哥的權利義務並沒有發生實質性的變化，美國、墨西哥、加拿大只不過是在個別商品關稅問題上進行微調而已。其次，加拿大要求必須保留懲罰性的規則，美國政府斷然拒絕，但是，在加拿大政府的一再要求下，美國最終同意保留懲罰性規則，這就為按照北美自由貿易區協定處理彼此糾紛打下了堅實的法律基礎。第三，協議簽訂之後，雖然不再被稱為北美自由貿易區協定，而是改為美國、加拿大、墨西哥協議，但實質內容沒有發生變化，北美地區統一市場仍然存在，美國要想實行貿易保護主義，將會受到已經達成協議的約束，加拿大和墨西哥可以充分利用美國這個世界上最大的市場維護自身的利益。

