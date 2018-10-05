軟實力之父：不必過度激起對華恐懼

奈認為美國不必過度激起對中國崛起的恐懼，否則容易陷入自我實現的大國衝突陷阱 CSIS截圖 中評社華盛頓10月4日電（記者 余東暉）有“軟實力之父”之稱的哈佛大學教授約瑟夫·奈（Joseph Nye Jr）表示，在處理對華關係時，美國太過被一些語言或隱喻套牢，在不同的定義之間搖擺不定。他指出，如果美國過度激起對於中國崛起的恐懼，就會真的自我實現“修昔底德陷阱”的預言；美國可以通過加強盟友關係，塑造中國崛起的環境。



奈是在美國智庫戰略與國際研究中心3日舉辦的“強化美日同盟”研討會上作此表示的。從2000年開始，奈與美國前副國務卿阿米蒂奇（Richard L. Armitage）聯手領銜推出加強美日同盟報告，今年已經是第四份報告。過去18年，亞太地區地緣戰略環境因為中國崛起而發生巨大變化。奈強調，因為這種變化，現在強化美日同盟“比以往更重要”，因為現在更需要再確認美日安保條約以塑造中國崛起的環境；同時特朗普質疑同盟關係的言論引發關切，有日本這種願意承擔了駐日美軍開支四分之三的盟友，比以往更重要。



最新的報告從“加強雙邊經濟關係，深化行動協調，推進聯合技術開發，與區域夥伴擴展合作”四個方面，提出了強化美日同盟的十項建議，包括：對開放貿易投資體制的再承諾；從聯合基地開始行動；建立聯合作戰部隊，可聚焦於與中國可能因台灣、南海、東海產生的緊急狀況；建立日方聯合行動司令部；進行聯合的應急規劃；聯合開發國防設備；擴大高技術合作；重振美日韓三邊安全合作；建立區域技術設施基金；鍛造更廣的區域經濟戰略。