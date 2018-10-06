無黨竄起　丁仁方：台灣政黨解構化時代來了

成功大學政治經濟學研究所教授丁仁方。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南10月6日電（記者 趙家麟）無黨籍台北市長柯文哲民調大幅領先藍綠，台南市長選舉媒體民調中，民進黨黃偉哲支持度僅3成餘，無黨林義豐超過國民黨高思博，“林義豐現象”引發關注。台南成功大學政治經濟學研究所教授丁仁方接受中評社訪問表示，諸多跡象顯示，台灣“政黨解構化”的時代已經來臨。



丁仁方，美國匹茲堡大學政策分析及研究博士，歷任崑山科技大學國際學院院長，現為成大社科院副院長、南台灣兩岸關係研究學會理事長， 學術專長有公共政策、比較地方治理、兩岸關係、台灣地方政治等。



丁仁方表示，台灣“政黨解構化”的現象，可以從三項民調比較分析如下：



第一，台灣民意調查基金會8月20日針對台灣民眾對於政黨認同傾向發布民意調查結果顯示，有46.9%為中性選民和4.2%民眾表示不知道或拒絕。藍、綠兩大黨支持度各佔24.5%。該基金會在2016年6月的調查，綠營支持度有51.6%，藍營16.6%，兩年內，綠下24.5%，藍上24.5%，這是前所未有的現象。



丁仁方說，2016年當時，很多人相信綠營執政並有期待，但綠上台後沒有做好，讓許多人失望，但流失的選民並沒有往藍營去。在民調上發現，20至39歲、特別是20至29歲的中間選民明顯增加，其次是40至49歲年齡層對藍、綠都不滿的也增加了。



第二，據《美麗島電子報》9月21日針對台北市長選舉的民調顯示，無黨的柯文哲以34.6%領先，國民黨籍丁守中23.5%。該調查顯示，就不同政治立場的台北市民眾而言，無政黨傾向的中立民眾，有41.1%支持柯文哲、10.1%支持丁守中、2.9%支持姚文智。



丁仁方表示，柯文哲民調領先，主要是大量吸納了中立選民，特別是20至29歲占55.7%、30至39歲55%，遙遙領先丁守中。過去，台北市政黨基本盤藍大於綠，藍綠比約55%比45%或6比4；4年前，連勝文在極度不利的環境下，還拿了40%。現在，無黨柯文哲大幅領先藍、綠兩黨候選人，丁要守著4成都有困難；試問，如何還能以政黨基本盤來解讀目前的選民結構？

