社評：現在已非1996　美國這招非常兇險

1995年6月李登輝訪問美國宣稱“中華民國在台灣”引起台海危機 中評社台北10月5日電（評論員 林淑玲）美國有線電視新聞網（CNN）和“商業內幕”（Business Insider）3日引述美國數名國防官員報道，美國海軍太平洋艦隊草擬機密計劃，準備11月在南海和台灣海峽附近等區域進行為期一周的軍演，藉此向中國大陸傳達警告訊息。台灣將在11月24日舉行九合一選舉，此一軍演訊息若確真，美國除了挑釁中國，也有影響台灣選舉的企圖，但這也將是新一波鋒火的開端。



由於此一軍演傳聞在美國副總統彭斯被外洩的講稿中被證實，並提到美國願意阻止和反對中國的對抗軍事活動，被認為應非空穴來風。這將使台海情勢和台灣九合一選舉增添新變數。



美國對中國發動貿易戰，近期又加碼南海軍演延伸到美中軍事對峙，一旦美國軍演範圍擴大到台灣海峽，炒作台灣問題，干涉中國內政，北京必然不會坐視。



台灣選舉前夕，大陸在正常情況下應會避開這段時間在台灣海峽有大型軍事動作，如果美國是挑了11月在台海軍演，這就是升級版的挑釁，知道北京有兩岸關係的考量，要逼中國出手也不是，不出手也不是，也想順道影響台灣選情，這是非常兇險的招式。



以特朗普團隊的強硬行徑，11月台灣選前台海軍演的可能性是極高，台灣有些綠營人士暗地高興，殊不知，這是禍福難料。只想到美國軍艦開進台灣海峽挺台灣，可以幫民進黨助選，卻不想萬一真的發生衝突，台灣可能就成了戰場，若還想要從中參一腳，有協助美軍之舉，把自己推向戰爭邊緣，那就更大不智了。



美國航母首度在台灣選前開進台灣海峽是1996年，李登輝任內的事。1995年6月李登輝訪問美國宣稱“中華民國在台灣”引起台海危機，美國在1995年12月派尼米茲號航空母艦戰鬥群通過台灣海域。1996年3月11日美國海軍自波斯灣加派尼米茲號航空母艦戰鬥群前往台灣東部海域，預定與獨立號航空母艦戰鬥群會合，美中劍拔弩張。當時美國、日本、菲律賓及馬來西亞等都做了撤僑的準備。李登輝3月23日也在美國航母力挺下高票當選。



台灣綠營若認為美國11月台灣海峽軍演可複製1996模式，讓民進黨勝選，可就太樂觀了。一，2018年美中軍力對比已非1996，中國軍力大幅提升，美艦要進到狹長的台灣海峽會有所忌憚，萬一強碰，台灣很難全身而退。二，台灣人很清楚，台灣現在的經濟、民生問題不是台美關係不夠好，而是蔡政府和大陸關係太差，方方面面都卡住所致。事隔22年，美國航母若再開進台灣海峽，與中國發生衝突，台灣九合一選舉未必是民進黨會得利。



中美貿易戰日趨複雜，兩頭大象擺出陣仗準備打架，台灣最好還是謹言慎行，也別搞小動作，把自己推入險境。