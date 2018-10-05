快評：美軍擬台海軍演　赤裸裸干涉台灣選舉

中評社快評／美國有線電視新聞網（CNN）和“商業內幕”（Business Insider）3日引述美國數名國防官員報道，美國海軍太平洋艦隊草擬機密計劃，準備11月在南海和台灣海峽附近等區域進行為期一周的軍演，藉此向中國大陸傳達警告訊息。



11月台灣有九合一選舉，是藍綠一場生死戰，民進黨在多個執政縣市選情告急。美軍擬在台海軍演，當然是為了向中國大陸秀軍事肌肉，何曾不是試圖藉軍演影響台灣選情，這是赤裸裸干涉台灣選舉。



特朗普上周三剛在聯合國大會上聲稱，中國大陸為報復美國在貿易上採取的關稅措施，企圖干預美國11月將舉行的中期選舉。特朗普舉出的例子，是中國媒體在美媒刊登“宣傳廣告”，試圖影響美國農民。



如果刊登一幅“宣傳廣告”就算干涉選舉，美軍侵門踏戶，來到台海搞大規模軍演，又算什麼？！干涉別國內政，干預其他國家或地區的選舉，從來就是美國的強項、最擅長的勾當。



美籍作家伊森.葛特曼最近出書、並於2日在台北舉行記者會，指稱台北市長柯文哲為騙子。柯文哲正在競選、爭取連任台北市長，一位美國人這樣指控柯文哲，難怪親民黨主席宋楚瑜也嗆聲：“不希望其他國家干涉台灣選舉。”



美軍台海演習消息說不定最後只是“空氣”，不過，它的影響已造成，台灣有些人可能會拍手說“美國來了”，搞分裂的人正心中暗喜，以為有美國撐腰壯膽。至於它對九合一選舉影響有多大、多深，還需看後續情況的發展。