蘇嘉宏看屏東縣選情：痛心疾首卻淡然

蘇嘉宏教授 中評社高雄10月6日電（特約作者 蘇嘉宏）屏東縣縣長、縣議員選情，可以說“痛心疾首卻淡然”。



一、縣議會“三黨不過半”的政治生態



屏東縣議會換屆改選，共有103人在屏東縣16個縣議員選區登記參選，角逐55席縣議員席次。其中，國民黨籍候選人有29人，民進黨籍候選人30人，統促黨籍候選人2人，台聯黨候選人1人，無黨籍候選人41人。



屏東縣議員55席共分為16個選區，第1選區應選12席，有3席婦女保障名額；第2選區應選8席、第3選區應選10席、第4選區應選8席，都各有兩席婦女保障名額；第5選區應選4席，有一席婦女保障名額；第6選區才應選3席，沒有婦女保障名額。第7至第16選區各應選1席，其中9到16選區為山地原住民鄉，8席中有兩席婦女保障名額。



本屆屏東縣議會國民黨有19席、民進黨有18席、無黨籍佔18席，三股席次均不過半，也讓歷屆的屏東縣議會正副議長選舉好戲連連，根據官方暨媒體報導資料綜合統計後，本屆就有王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳昭忠、許天賜、陳美瓊及歸曉惠九名縣議員因正副議長選舉被判四到五年徒刑，職位司法風險相當高，有的已另因“當選無效官司”判決遭到解職，有的提早轉換跑道參選鄉長補選並當選，正副議長賄選案官司延宕，影響屏東縣政治生態，也讓這次屏東縣議會換屆改選競爭激烈，四年前選出的55席屏東縣議員，除了交棒給下一代或轉換跑道，只有43位現任縣議員爭取連任。

