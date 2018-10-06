台籍復旦博士李隆生：蔡政府迫台胞留大陸 ？

擁有上海復旦大學歷史學博士學位的台中科技大學國貿系教授李隆生。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月6日電（記者 林谷隆）擁有上海復旦大學歷史學博士學位的台中科技大學國貿系教授李隆生接受中評社訪問表示，台灣人申辦大陸居住證是存在“推力跟拉力”，拉力是為了生活方便性，推力是大陸的惠台方案。這是大陸對台的虹吸效果，有本事、企圖心的民眾就是想要到大陸發展，政府擋也擋不住，如果政府真的斷了他們的回台後路，等同將他們留在大陸，台灣流失人才，未來也不要再談發展。



李隆生是美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任，育達商業科技大學財務金融系、應用經濟系及國際企業系主任，長榮大學企業管理學系、國際企業系主任等職，有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



李隆生表示，民進黨對於大陸各種惠台政策的消極回應，甚至是採取限制，基本上都是選票考量。因為會往大陸發展的台灣人都是認同大陸的發展機會，這些人都不太可能是民進黨支持者，留下來的人才是民進黨要爭取的支持者。



李隆生提到，在當前兩岸關係緊張之下，大陸還是不斷提出各種惠台政策，這是因為大陸很有自信，認為只要台灣民眾到大陸看看，就會認同大陸的發展機會。也因為要持續發展，所以中國大陸對人才需求若渴，這股趨勢一直吸引台灣人西進，至今粗估有100萬台灣人在大陸發展。



李隆生認為，大陸提供港澳台居住證，基本上就是提供等同公民的待遇，將台灣人當成自己人看待，所以台灣人申辦大陸居住證，本質上就是存在“推力跟拉力”，拉力是在大陸生活的方便性，推力是中國大陸給予一些惠台方案，累積到目前大陸宣稱有2萬人申辦，這算有一個好的開頭。



李隆生告訴中評社，台灣民眾申請居住證，大陸公布第一批申請人數多達2萬人，這些人可能都是比較勇敢，一方面用行動支持這項政策，另方面則是可能舉家在大陸發展，回到台灣只是省親，所以也不在意會不會被台灣政府制裁。