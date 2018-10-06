林語堂紀念館一角 中評社北京10月6日電（作者 汪毅夫）近日，我到閩南師大閩南文化研究院講學。院中同事領我到林語堂先生祖居地漳州天寶鎮，領我參觀“林語堂先生紀念館”和“林語堂先生故居”。



在林語堂先生手持煙鬥的畫像前，我注視久之，想起了他的二三往事。



1926年，林語堂應廈門大學校長林文慶之邀，出任廈大國學研究院總秘書。在林語堂的熱心籌劃（這“熱心”二字是魯迅說的，略謂“玉堂對於國學院，不可謂不熱心”）之下，魯迅、沈兼士、張星烺、顧頡剛、容肇祖等“宿學極深”的學者南下加盟廈大國學院。廈大國學院的學術陣容引起廣泛關注。1926年10月，蔡元培說：“廈門大學也有國學研究院的組織，這尤是大學教育進步的明證”。林語堂本人也是“宿學極深”的學者，對廈大國學研院也有學術貢獻。當年，在語言學界，他同錢玄同、趙元任、汪怡、周辨明、劉半農、黎錦熙號稱“七人會”。1926年12月18日，林語堂在廈大國學院第二次演講會上講《閩粵方言之來源》。據記載，“到會（聽講）者除本校教員及學生外，來賓亦盛，並有台灣人特來聽講者”。1927年1月12日，林語堂在《廈門大學國學研究院周刊》第一卷第二期發表《〈平閩十八洞〉所載古跡》。葉國慶教授謂：“《平閩十八洞》乃一部章回小說，敘宋嘉祐間楊文廣平南閩王藍鳳高之亂，都約十萬餘言，凡所涉及，多為福建地方故事，又參用方言”，林語堂“為研究此書之第一人”。1931年，葉國慶在許地山、顧頡剛指導下完成《〈平閩十八洞〉研究》（燕京大學碩士學位論文）。1994年，李亦園發表《〈平閩十八洞〉的民族學研究》。由林語堂開其先，中國現代學術史上有了林語堂、許地山、顧頡剛、葉國慶、李亦園諸“宿學極深”之學者共同參與的、對於《平閩十八洞》的系列研究。



1944年1月，林語堂以“美國醫藥援華會董事” 的身份，在抗戰烽火裡，經湖南、廣西輾轉來到貴陽圖雲關中國紅十字會救護總隊隊部。 1月27日晚，在軍政部戰時軍用衛生人員 訓練所大禮堂公開講演《旅美觀感》；28日，到救護總隊各部門參訪。



美國醫藥援華會（The American Burea for Mrdical Aid to China）設於美國紐約威廉街57號，有我旅美僑胞參與襄助，戰時捐助我醫藥、醫療器械等數量甚巨；中國紅十字會救護總隊創辦人、創隊總隊長林可勝教授是廈大第二任校長林文慶教授之子。中國紅十字會救護總隊於戰時亦是其功甚偉也。



謹以本文紀念林語堂先生123周年誕辰。



2018年10月3日淩晨記於閩南



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）