汪毅夫：閩南文化研究的學術傳統

全國台灣研究會副會長汪毅夫（中評社資料圖） 中評社北京10月7日電（作者 汪毅夫） 在閩南師大學術座談會“閩南文化工作坊”聽到各位朋友的高見，很受教益！



我也想同各位分享我的見解。在我看來，現代學者研究閩南文化的學術傳統已有近百年歷史。這個近百年的學術歷史、近百年的學術傳統，其開端乃同漳州有關。1926年，漳州學者林語堂出任廈門大學國學研究院總秘書。在他的籌劃下，廈大國學研究院設立了風俗調查會和方言研究會，形成了閩南文化研究的學術特色。林語堂在廈大國學院發表學術演講《閩粵方言之來源》和學術論文《〈平閩十八洞〉所載古跡》，深度涉及閩南文化。在他引領下，廈大國學院其他學者及相關學者也或有閩南文化研究的成果，如顧頡剛《泉州的土地神》和《天後》（本文是以泉州天後宮為中心的研究）、陳萬里《閩南游記》（其中包括《漳州游記》）、張星烺《泉州訪古記》和《中世紀的泉州》、戴密微和艾鄂風的英文著作《刺桐雙塔》、艾鄂風的英文著作《閩南的兩座方形石塔》和《刺桐的花崗岩石碑斷片》、羅常培的《閩南方言研究》《清源山游記》《朱熹與閩南》、孟恕（即王肇鼎）的《泉州傳說》、魏應麒（廈大國學院研究生）的《洛陽橋的傳說》等，另有顧頡剛的《廈門的墓碑》、林惠祥的《閩南的下等宗教》、陳家瑞（廈大國學院研究生）《漳州古跡》、陳祖濱（廈大國學院研究生）《莆田方言及閩南各縣方言》等論文選題。



1930年代以後，漳州學者是閩南文化研究的重要學術力量。例如，1931年葉國慶在許地山、顧頡剛指導下完成燕京大學碩士論文《〈平閩十八洞〉研究》，許地山、葉國慶是漳州學者，《平閩十八洞》則涉及福建、尤其是閩南文化（包括歷史、地理和歷史地理）。又如，漳州學者翁國梁（翁春雪）有《漳州史跡》《福建農家諺》《閩南粵北謎語相似的問題》等多種閩南文化研究的成果。閩南師大以閩南文化研究為其辦學特色之一，她接續了漳州學者參與開拓和推展的百年學術傳統。



2018年9月26日講，10月5日整理



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）