柯牧洲：陸客旅遊目的地台灣恐跌出十名外

柯牧洲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月6日電（記者 楊騰凱）陸客來台人數不斷減少，2018恐從高峰2015年的418萬人次，跌到270萬人次，創下4年新低。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲接受中評社訪問表示，台灣原本是陸客旅遊目的地第一名，現在已經快跌出前十名，台灣觀光產業從業人員看不到飯碗，紛紛尋找新的出路，遊覽車司機們轉行開公車或計程車，導遊們另外去做別的生意，“市場有變化，也只能跟著市場走。”



大陸觀光客來台人數逐年降低，2015年高達418萬人次，2016年則為351萬，2014年降到273萬，今年1到8月共約180萬人次，若按比例推算，全年大約270萬人次左右，但因年底碰上大選，選舉期間陸客來台也會減少，實際總人次可能比270萬人次更低。



柯牧洲為香港理工大學管理博士，昇漢旅行社董事長，現任台灣觀光發展協會副理事長。



柯牧洲表示，現在講陸客的事情，政府也不聽了，因為政府就算想做些什麼，也使不上力。陸客從每年400多萬人次降到現在200多萬，政府確實都看到數字在銳減，會不會更差，政府也不知道，“他們可能有想辦法去溝通，但溝通也無效”，這塊市場他們就放了，全力在推新南向。



柯牧洲指出，而且大陸地區人民要外出遊玩，現在選擇非常多，可以去日本、泰國或韓國，甚至還有長程線往中東杜拜、歐洲英國等，台灣原本是陸客旅遊目的地第一名，現在十一長假期間的第一名已經變成日本，第二名是泰國，台灣已掉到第七名了，第七名還是現在的數字，整年度來講“台灣還不曉得有沒有前十名。”



柯牧洲表示，陸客源過去就像水量龐大的水龍頭，水多，團費價格也好，業者接生意都接不完。現在兩岸關係低迷，旅行社10月收不到陸客團生意，接著又有選舉，只會更不好收客，市場規模經濟性已經消失，加上團費價格越殺越低，大家也都不太想做此生意了，“水龍頭越關越緊，僧多米少”，台灣400多家旅行社業者，還在做陸客團的大概剩下30幾家。



柯牧洲告訴中評社，這也導致旅行社業者不斷瘦身，精簡服務陸客團的員工，人力配置減少7成以上。



被問到減少的7成人力是否都直接裁員？柯牧洲不願明講，只說絕大多數都是直接精簡化，如果這些員工有其他語言優勢可以轉型，當然可以持續在公司服務，觀光產業鏈從旅行社到購物店、遊覽車、導遊，幾乎很多人都已離開這塊行業。



這麼多人離開，是否代表看不到觀光產業的未來？柯牧洲說，首先就是要有飯碗機會，在不需要這麼多人服務的時候，大家自然要想辦法找新的出路，他舉例，有遊覽車司機轉去開公車或計程車，導遊們轉去當領隊，或自己做點其他生意，畢竟事實證明，做陸客團業務的市場都已經萎縮。



柯牧洲指出，他自己已經做了40多年的日本客生意，大陸則做了9年左右，現在則開始學習新南向的生意，包括東南亞國家的旅展，他都報名參加，了解市場找尋商機。



柯牧洲指出，大陸每年出國旅遊人次高達1億3000萬，數字非常龐大，去年到日本的陸客大約為700萬人次，今年有望突破800萬人次，反觀來台灣僅200多萬人次，“這也是沒辦法的事情，兩岸關係不曉得等到哪天才會回春”，柯牧洲說，這些都是“政治”，不論誰當家，把政治問題處理好，兩岸的氛圍就會越來越好。



柯牧洲舉例，日本政經分離，也非常重視中國大陸的觀光客市場，今年日本全年觀光客即將破3000萬人次，其中大陸觀光客的貢獻多到沒話說，高達800萬人次赴日旅遊，排名第一名，甚至陸客在日本的消費貢獻也排名第一，“日本非常渴望廣納國外旅客，也以寬廣的心來接待大陸遊客。”