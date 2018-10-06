免簽搶俄羅斯客？柯牧洲：沒直航就是零

柯牧洲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月6日電（記者 楊騰凱）台灣9月宣布提供給俄羅斯人民免簽證，一度被外界解讀在挖大陸牆角，台“外交部”日前更安排4團俄國旅遊業者來台考察觀光行程，動作不小。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲接受中評社訪問表示，台灣與俄羅斯沒有直航班機，實質上恐怕不會有什麼客人，就算雙方有意願合作，“沒有直航航班就等於是零。”



柯牧洲為香港理工大學管理博士，昇漢旅行社董事長，現任台灣觀光發展協會副理事長。



柯牧洲告訴中評社，其實蔡政府開放俄國觀光免簽，“行政院”大概在1個月前就在詢問各業者對俄羅斯市場的看法，大家都有做過調查俄國觀光客出國情形，包括停留天數及平均消費購物金額，呈給政府參考。在“國安”考量上，俄國旅客也比較沒有在台灣非法打工的疑慮，加上政府也希望跨出新北向市場，所以做了這個政策宣布，宣布之後，現在才是開始，還需要漫長時間經營。



柯牧洲表示，目前台灣與俄國之間並沒有直航班機，兩邊飛行距離相當遠，旅客出國旅遊，往往第一點先考量飛行時間，以及有沒有直航班機，在沒有直航班機的情況下，“新北向”的俄國市場可能只是政策上宣稱而已，實質上恐怕不會有什麼客人。



柯牧洲指出，現在“觀光局”找了4團俄國業者來台考察，也會辦媒合會接觸台灣旅行業者，台灣業者也準備了9天、10天的套裝行程，要請懂俄語的人士幫忙翻譯，就算有認識業者，雙方也有意願合作，但卡在沒有直航航班，“就等於是零。”



柯牧洲表示，觀光開放應該是向全世界開放，台灣在過去30年以前一直都是靠日本市場，後來慢慢有了韓國市場、陸客市場。台灣在東南亞市場起步比較慢，但現在台灣一年1100萬的觀光客人次，東南亞旅客即將佔了25%的比例，未來不只南向，甚至是長程的歐洲，台灣應該都要努力開發。



被問到美國有意到台海周邊局勢軍演，是否會對觀光產業造成動盪？柯牧洲回答，觀光產業本來就是和平產業，區域安定穩定對台灣經濟是重要因素，他當然也期待兩岸關係可以有新的突破穩健發展下去，只是目前看起來還沒什麼轉機，也希望台灣不要受到美國特朗普的亞洲政策而震盪，使台灣在亞洲可以安定接待全世界來的客人。