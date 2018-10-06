桃園抗日客家劇重現台灣民主國藍地黃虎旗

“藍地黃虎旗”正是台灣民主國所使用的國旗。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月6日電（記者 黃文杰）桃園市政府客家事務局與財團法人桃園市客家文化基金合力製作“1895乙未戰爭客家首部曲—紅日頭”，即將正式公演，5日演出前記者會，可以看到演員賣力重現義民保台歷史，其中演員手拿一面大旗，正是“藍地黃虎旗”，台灣民主國所使用的國旗。



負責戲劇策劃的哈旗鼓文化藝術團團長李榮豐告訴中評社，1895年台灣割讓給日本，台灣部份士紳鼓動前清台灣巡撫唐景崧成立“台灣民主國”，推舉唐景崧為大“總統”，後來唐景崧跑了，台灣民主國也解散，但是台灣開始有為自己土地進行戰爭概念，抗日意味一種“拒絕”，人民有“拒絕服從”權利，他希望喚醒為土地奮鬥的台灣精神。



哈旗鼓文化藝術團，“哈旗鼓”是搔人胳肢窩發出的聲音，通俗的字眼，其實蘊含著李榮豐想以輕鬆、歡樂的方式帶領大眾接受客家文化的心意。



這次以客家文學之母鍾肇政撰寫的《沉淪》為根基，經過多次實地考察、訪談後，編寫“紅日頭”劇本，劇中將還原1895年乙未戰爭期間，桃園大湳尾、安平鎮、龍潭陂、大嵙崁等4大戰役中，客家民兵起義過程，且結合桃園在地知名合唱團、武術、影像等元素，整齣戲將於10月27日與11月10日舉行公演。



桃園客家事務局5日在公演前，先舉行新聞發布會，秀出幾個片段，武術人員精湛演出，重現義民保台歷史，來賓也一起以紅沙土填滿主視覺“紅日頭”，象徵整齣戲將重現義民軍不畏傷亡、血染沙場，奮力保衛國土。



比較特殊的是，舞台上武術人員拿著“藍地黃虎旗”，在舞台上不斷來回奔跑揮舞，整齣戲名叫“紅日頭”，代表意義是什麼？是否鼓吹“台灣國”？



曾經拿到第23屆全球中華文化藝術薪傳獎、年年也都推出客家樂舞劇的哈旗鼓文化藝術團團長李榮豐，接受中評社採訪。

