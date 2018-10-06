台俄協會張碧玉大讚俄羅斯商機猛

張碧玉。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月6日電（記者 楊騰凱）台俄協會理事張碧玉赴俄羅斯發展23年，5日回到台灣參加雙十慶典，接受中評社訪問，分享她的俄羅斯經驗。張碧玉指出，俄國的國徽是一雙頭鷹，一頭朝東一頭朝西，代表俄國希望與亞洲、歐洲保持友好，與東方華人的關係也漸漸更緊密，俄羅斯政治穩定，市場龐大，她相當鼓勵赴俄投資。



台灣“僑務委員會”5日舉辦記者會，歡迎海外台僑回台參加雙十慶典系列活動，並開設櫃台接受返台僑胞報到，張碧玉也趁此機會回到台灣，並接受中評社記者訪問。



張碧玉為淡江大學俄文系首屆畢業生、莫斯科國立大學經濟博士，赴俄羅斯發展已23年，現在在俄羅斯從事貿易工作，進口防火倉庫，另也做小家電、家具配件生意，並投資電競產業，同時擔任著台俄協會理事、世界華人工商婦女企管協會名譽常務理事、歐洲台灣商會聯合總會副總會長。



張碧玉表示，台灣一直想加強與俄羅斯的雙邊經貿以及觀光交流，台俄互動一直在持續增加當中，以往俄羅斯對台灣的印象就是友善，還有台灣的電腦周邊產品發展強大，當地主機板市場幾乎都是台灣業者的天下。



張碧玉指出，俄羅斯人整體而言，對華人也越來越友善，對外來人也越來越友善，2018年世界盃足球賽在莫斯科舉行，世足賽期間平穩度過，沒有大型維安事件，“一切都很棒”，俄羅斯一切都在穩定發展當中，治安也都很好，甚至比歐洲更好。



張碧玉表示，俄羅斯國土絕大部分的面積都在亞洲，俄國的國徽又是一雙頭鷹，一頭朝東一頭朝西，這代表著不管怎麼樣，俄國都希望與亞洲、歐洲保持友好，整體而言，俄羅斯和東方華人關係會越來越緊密，其實俄羅斯是一個很大的藍海市場，幅員遼闊，人口也多，很鼓勵大家到俄羅斯投資發展。



張碧玉告訴中評社，俄羅斯歷經了幾次金融危機，包括1998年亞洲金融危機、2009年美國次級房貸風暴，以及2014年克里米亞半島事件中，遭遇了歐洲制裁、美國制裁，過程中她感受到俄國人的民族性和承受性的強大，很能夠忍耐並且克服困難，俄國人也愛國，她鮮少看到俄國人在示威抗議。



談到俄羅斯“總統”普京，張碧玉說，她自己滿喜歡普京的，從普京2000年上台第一任到現在，到上次投票取得雙70的成績，在投票率70％的情況下，得到70％的選票，“他的支持度在俄羅斯很高，接下來普京會做到2024年”。



張碧玉指出，她經歷了普京領導下整個俄羅斯的經濟成長，政治的穩定，她深感這個國家很有潛力，科技工業基礎雄厚，是大家不可忽視且偉大的國家，很歡迎大家重新更深入的認識俄羅斯。



張碧玉最後表示，人民最想要的就是安居樂業、政治穩定，大家都能有飯吃，不要有太大的動盪，1995年她剛開始去俄國的時候，俄國帶給人的色彩有點灰暗，這可能多少跟當地天氣也有關係，但現在俄羅斯色彩越來越鮮豔，代表這個國家越來越活潑且多元，商機真的越來越多。