台師李豪傑百萬年薪　海基會現身說法

吉林體育學院運動健康技術學院院長李豪傑。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月5日電（記者 倪鴻祥）海基會董事張小月今天下午主持“海基會青年關懷專線啟用儀式”，陸委會副主委兼發言人邱垂正受邀出席。活動邀請“資深青年”談大陸求學經驗，其中擔任吉林體育學院運動健康技術學院院長李豪傑表示，即使他領了居住證，他身為台灣人、想照顧台灣人的心是不會變的。



青年關懷專線啟用儀式下午在海基會亮廳舉行，活動中安排張小月、邱垂正、“教育部次長”姚立德等人一起按下電球啟動儀式，顯示專線電話為21757047，張小月並親自接第一通電話。海基會安排3位資深台生談大陸求學經驗，其中李豪傑講話最為辛辣，另兩位都提到當年赴陸求學資訊不便，受海基會幫忙的經過。



對於李豪傑指他即使領了居住證，想照顧台灣人的心是不會變的。陸委會副主委兼發言人邱垂正會後向媒體表示，陸委會願與在大陸生活的台灣人溝通、傾聽意見。



李豪傑表示，他2001年赴北京體育大學讀博士，現任吉林體育學院運動健康技術學院擔任教授兼院長。他這一路走來感慨萬千，當時大陸學校就學資訊、如何赴陸都不清楚，還是靠夏潮基金會幫忙成行。



他指出，到大陸就學也不容易，因為台灣人有時是個標籤、有時是沉重的負荷、包袱，大陸學生會質疑他的實力，還好當年台灣教育基礎夠紮實，可是畢業時台灣不承認學歷，讓他只好留在大陸工作，曾先後到上海、廣東等地工作，從台生的角色變成台師。



他說，早年擔任台師沒人可以幫忙爭取福利，因此他現在很希望台師不要再受一樣的苦，經他爭取獲得3個台師缺，每位台師稅後年薪是25萬人民幣（約新台幣112.5萬），他希望以台灣人身份照顧好後來的台灣夥伴，這份心是不變的，那怕他領了居住證也是不變的。



李豪傑肯定海基會真的有在服務台商、台生、台師，以及大陸來訪的陸師、陸生，不像其他單位會擺架子，他鼓勵台灣的青年有勇氣面對這個世界，而不是關在這個島裡，海基會可以幫助台灣青年打開去大陸的一扇門。