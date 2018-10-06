屏東子弟何文雄看北漂　經濟好自然會回流

桃園市屏東同鄉會理事長何文雄。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月6日電（記者 黃文杰）桃園市屏東同鄉會理事長、律師何文雄接受中評社訪問表示，南台灣子弟當初多半為了讀書來北部，畢業後便留在北部就業，甚至結婚生子。他對“北漂”現象認為是短暫，只要南台灣經濟轉好，就業機會增加，仍然會回故鄉，尤其第一代“北漂”退休，更是夢想回屏東過生活。



中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜對“北漂青年”選票的爭取，在中秋節後成為議題。南台灣青年到北部讀書就業與生活，人口外流嚴重，讓南台灣變得“又老又窮”。



何文雄，1972年次，桃園市屏東同鄉會理事長，桃園東昇扶輪社社長，桃園市東吳大學校友會副理事長，也是何文雄律師事務所負責人。他5日出席桃園市政府客家事務局舉辦的“1895乙未戰爭客家首部曲—紅日頭”記者會，會後接受中評社訪問。



桃園外地遷入人口多，旅桃同鄉會不少，桃園市屏東同鄉會已經慶祝成立30年，會員兩千人，實際住在桃園的屏東人恐怕超過10萬人。



何文雄妻子是桃園人，來桃園生活也超過10年，被問到“北漂青年”議題與現象，他以自己為例，會從屏東來台北就是讀書，因為生活圈與習慣性，畢業後自然而然留在台北或北部，這跟早年旅桃同鄉會或第一代來桃園外地人一樣，都是農業社會轉型工商社會，北部就業與讀書機會多，自然離開故鄉往北部來跑。



對於所謂南台灣“又老又窮”？他認為，政府更要用心替南台灣爭取更多資源，北部縣市或許比南部屏東更有發展，但消費水準也高得嚇人，通常南部若有工作機會，好比公務人員，知道南部縣市有開缺，會力爭調回故鄉服務，也有回南部從事精緻農業，更多是退休軍公教族，夢想回屏東故鄉定居。



被問到“北漂青年”一旦在桃園成家立業，所謂同鄉會第二代，還會願意回故鄉？



何文雄說，同鄉會成立宗旨，就是強化對故鄉的情感，父母還是會灌輸小孩對屏東的情感，當然小孩與屏東淵源沒有這麼深，桃園是他的故鄉，屏東是他父母親的故鄉，但是只要南部的資源更多，經濟條件更改善，就業機會增加，年輕人還是願意回去。



被問到年底縣市長選舉，旅桃同鄉會是否返鄉投票？何文雄說，很多人把戶籍都遷到桃園，當然也有戶籍留在屏東，同鄉會通常尊重不同政治理念，不會動員支持哪位候選人。