台中藍主委剖析選情：盧林3%決勝負

中國國民黨台中市黨部主委陳明振。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月6日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市黨部主委陳明振接受中評社訪問表示，台中市長選情從9月以來，國民黨盧秀燕每項民調都小幅領先民進黨市長林佳龍，顯示藍軍已經歸隊，也願意表態，綠軍則是部分不表態。綜合判斷盧林支持度膠著的情況，可能會一直持續在投票日，最終勝負大約在3%內，差距3萬至5萬票，盧秀燕穩紮穩打，最終還是能當選台中市長。



陳明振向中評社說，目前藍軍最怕民進黨用奧步，因為這次公投綁大選，十多個公投案，已經讓選務人員嚴重缺額，現在蔡政府的權宜之計是授權給區長找人，所以可預期找來的選務人員都可能是親林佳龍的人馬，不只有瓜田李下之嫌，也可能會讓選舉出現很多亂象。



2014台中市長選舉，民進黨林佳龍以84萬7284票，57.06%得票率贏得勝利，國民黨提名的現任市長胡志強，以63萬7531票，42.94%得票率落敗，落大甚大。



陳明振，東海大學公共行政研究所結業，現任國民黨台中市黨部主委，曾任國民黨彰化縣黨部主委、嘉義縣黨部主委、雲林縣黨部主委、宜蘭縣黨部執行長及省議會黨團辦公室副主任。父親為前嘉義縣長陳嘉雄，陳明振也曾在2005年代表國民黨參選嘉義縣長。



2018選舉倒數50天，盧秀燕、林佳龍9月以來的各項民調，差距都不到3%，成為全台最膠著的選區之一。



陳明振向中評社分析，爭取連任的林佳龍握有行政優勢，中央也有執政優勢，照道理講民調應該要贏10%以上，但為何盧秀燕的民調會一直維持小贏，顯示藍軍已經歸隊，表態率高；綠軍因為民進黨執政不佳，不願表態者變多。



陳明振提到，盧秀燕要炒熱選情，因應不同地區須要有不同策略。目前的大台中市是由台中市與台中縣所合併，台中市區原本就是藍大於綠，民眾特性是理性重視政見，林佳龍當上市長，連年調漲地價稅，引起人民不滿，還停掉許多胡志強規劃的重大建設，例如原本水湳經貿園區的地標“台灣塔”，透過網路自媒體讓民眾了解真實的情況。



陳明振強調，盧秀燕要炒熱選情，就是不斷質疑執政者的行政缺失，包括每年縣市長滿意度調查，林佳龍各項民調都是六都的最後一名來佐證。盧秀燕還要提出正面的政策，藉由市政白皮書讓民眾知道投給她才有希望。

