衝人氣！賴清德今晚幫姚文智站台

由於活動還未開始，還有很多空位。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月5日電（記者 鄭羿菲）民進黨台北市長候選人姚文智衝人氣，5日在台北市萬華區龍山寺捷運站口、台北市中正萬華區的龍山寺前廣場舉辦第二場千人後援會成立大會，造勢活動預計從晚間6點50分開始，有別於首場由蔡英文演說相挺，今天將由“行政院長”賴清德接棒造勢。



台北市萬華區龍山寺從“黨外”開始就是民進黨地盤，今晚要看姚文智能否衝出人氣。



現場擺設1000張塑膠椅預備給支持者坐，6點出頭就有200多位熱情支持者到場，但由於活動還未開始，座位有點空，從媒體高台上看下去，活動入口對面的艋舺夜市人潮更擁擠。



第二場場千人後援會成立造勢晚會，邀來中小企業基金會董事長、民進黨前“立委”賴坤成，綠委王定宇、吳思瑤，同時民進黨中正萬華區提名的四名市議員候選人也都到場，包括現任市議員周威佑、劉耀仁、顏聖冠，及新人、前民進黨發言人吳沛憶。而賴清德則擔綱壓軸演說15分鐘，結束後，賴清德也將率隊進龍山寺參拜。



民進黨預計舉辦六場後援會成立大會，首場已於9月28日在中山大同區酒泉街、大龍街孔廟旁順利舉辦完畢，第二場為10月5日在中正萬華區龍山寺前，第三場規劃10月6日於松山信義區市民大道與虎林街交叉口，第四場規劃10月13日在大安文山區，第五場規劃10月14日於內湖南港區、第六場規劃10月20日在士林北投區。