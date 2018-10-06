中評關注：民進黨不擋時力提案安撫獨派

國民黨、親民黨提案退回時代力量有關公投案等修正草案時，民進黨站出來反對，挺時力提案，主要是想安撫獨派。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月6日電（記者 黃筱筠）民進黨中常會日前決議不得參與、不得動員喜樂島聯盟10月20日將在府前舉行的“全民公投反併吞”群眾集會，導致獨派不滿，南部綠營執政縣市仍私下動員參與，可見獨派在南台灣還是有市場。民進黨為了安撫深綠不滿，表態挺時代力量的《公民投票法》和《兩岸人民關係條例》修法。但民進黨也已說了“會嚴格審查”，透露此案要通過應該很難。



民進黨過去對公投法的態度係，“領土、國名”等項目是依照“憲法”，不屬公投範圍。當然是因現在執政，不可能把公投大門無限開啟，最後的麻煩，還是得自己收拾。就像公投門檻放寬後馬上就面臨“2020東京奧運台灣正名公投案”若通過，接著如何處理，都很傷腦筋。



民進黨幫助時代力量有關公投法第二條修法草案，將領土變更、“憲法”變更案、制定新《“憲法”》列入公投項目之中。民進黨“立法院”黨團幹事長李俊俋表示，他們反對國民黨、親民黨退回時代力量公投法修法提案，但未來一定會嚴格審查。



依照“立法院”議案審查程序，排入委員會後，再由委員會召集委員排案，這會期內政委員會由民進黨“立委”管碧玲與國民黨“立委”黃昭順輪流擔任，若這兩位召委都不排案，委員會審查此草案的日期恐怕是遙遙無期。



民進黨也沒有阻擋時代力量擬具的“台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案”，持大陸居住證將喪失台灣戶籍。但黨內也有人不支持此案，內部目前還沒有共識。



時代力量上周在院會也提出相同公投法修法草案，國民黨與親民黨也反對交付委員會審查，但民進黨當時並未支持。因此，民進黨此時支持時代力量這兩個提案，主要還是距離年底選舉近了，安撫獨派意義大，但也容易衍生其他問題。

