大法官不受理不當黨產條例“釋憲”　

“司法院”“憲法”法庭。（中評社 資料照） 中評社台北10月5日電（記者 楊騰凱）“監察院”認為《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》有違憲疑慮，去年3月聲請“釋憲”，但“監察院”權限並未包括調查權，因此是否能因調查黨產條例是否違憲，進而聲請“釋憲”，產生爭議。司法案5日發布新聞稿表示，認定本件聲請“釋憲”案不符合“適用法律”之要件，決定不予受理。



“監察院”認為黨產條例有違憲疑慮進而聲請“釋憲”，“司法院”大法官會議曾於7月10日針對聲請解釋“憲法”部分受理與否，在“憲法”法庭”內召開過公開說明會。



當時會議邀請了“釋憲”聲請人“監察委員”仉桂美、“行政院”代表“政務委員”羅秉成，以及專家學者台灣大學法律系教授林明昕、台北大學法律系副教授陳愛娥、政治大學法律系副教授廖元豪、輔仁大學法律系副教授楊子慧、“中央研究院”法律學研究所研究員李建良和副研究員蘇彥圖等，共同到會說明討論。



會中討論的重點為，《大法官審理案件法》規定，中央或地方機關於其“行使職權”，適用“憲法”發生疑義，才可聲請解釋“憲法”。



再來，依照“憲法”，“監察院”行使彈劾、糾舉及審計權，並未包括調查權，因此“監察院”是否能因調查黨產條例是否違憲，進而聲請“釋憲”，正反兩面意見交鋒，等待大法官會議做最後決定。



“司法院”5日發布新聞稿表示，“司法院”大法官會議決議，中央或地方機關於行使職權，適用“憲法”發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用“憲法”之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸“憲法”之疑義者，得聲請解釋“憲法”。但本件聲請不符合“適用法律”之要件，不予受理。