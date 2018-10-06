李豪傑看居住證：大陸解決問題台灣製造問題

吉林體育學院運動健康技術學院院長李豪傑出席海基會活動，會後離開，接受媒體聯合電訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月6日電（記者 倪鴻祥）海基會董事張小月5日下午主持“海基會青年關懷專線啟用儀式”，受邀出席的吉林體育學院運動健康技術學院院長李豪傑會後接受媒體聯合電話訪問時表示，蔡政府想修法限制領大陸居住證者參政權，感覺是大陸在解決問題，台灣卻在製造問題。



李豪傑下午出席海基會活動提到大陸求學工作經驗談時，提到他即使領了居住證，他身為台灣人、想照顧台灣人的心是不會變的；會後各家媒體因詢問邱垂正回應，再透過電話聯訪李豪傑。



陸委會將修法限制領大陸居住證者參政權，擬禁止參選立委、縣市長等，李豪傑表示，台灣的反應有點過度，就法律的原則上來講，如果限制拿大陸居住證者的參政權，是不是領美國綠卡的人等都該一視同仁？而不是針對性？



他以在大陸生活碰到的經驗說，在大陸工作常會遇到一個狀況，例如他帶著老師們一起出差，出差時可能需要一起住酒店，但訂了一個不能接待外賓的酒店，這時就尷尬了，他要去哪裡住？



他表示，所有的大陸籍老師拿著身份證，可以訂了火車票直接上火車，但他得跑去換票，萬一他沒跟上火車的話，這整個團要怎麼辦？又例如台師透過網路申報研究課題等等，就會碰到要用身份證18碼提報的問題，如果這些都被限制住了，台師在大陸能不能、要不要發展？這都是一連串很簡單、生活上需要解決的問題。



陸委會稱台商擔心稅務問題。李豪傑說，他不擔心，因為大陸有說明稅務的過渡做法，而且就算有稅務問題也未必是壞事，因為現在的身份要繳的稅額是比較高的，如果可以比照大陸民眾繳稅，稅額會下降，他反而不怕稅務問題。



他表示，蔡政府該考慮的問題是，就稅務來講，兩岸應有談的空間，例如在台灣賺的歸台灣，在大陸賺的歸大陸，這對台灣人有利，但如果不去談，問題卡在那裡，稅要怎麼認定就會出現很的大麻煩。



他指出，如果陸委會要上綱到所有政治問題的話，不太客觀，從這樣的觀點來看，會讓他感覺大陸在解決問題，台灣卻在製造問題。台灣如果真的要懲罰持有大陸居住證的人是違憲，因為明明是在“中華民國憲法”規定的“國土”範圍內，政府卻認為他不合法，要給他特殊待遇，當然違憲！台灣人到各地打拚，最後回來都是有利於台灣的，有必要這樣的限制嗎？



他說，之前曾私下和海基會討論居住證，但沒有太深入，只談到居住證是一個比較好的政策，讓他們在大陸發展更為方便，大陸在設定居住證時，本來就不等於戶籍，也不等於入籍，這是兩件事。



陸委會副主委兼發言人邱垂正說會請在大陸生活的台灣人回台座談，李豪傑表示，目前還沒接到邀請，但海基會私下諮詢相關想法是有的，他覺得有些事未必要要開會討論，有些人也未必會接受，可以用更經濟的方法、社會的方法解決，就不要上綱到政治上去討論。

