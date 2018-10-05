美領導人在涉台等問題上指責中國　中方回應

中評社北京10月5日電／外交部發言人華春瑩5日就美國領導人在涉台等問題上無端指責中國答記者問。



有記者問：美國副總統彭斯10月4日講話中還就台灣、南海、人權和宗教等問題對中方進行無端指責、干涉中國內政。中方對此有何評論？



華春瑩回答說，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。美方根本沒有資格對有關國家在一個中國原則基礎上同中方發展關係說三道四。“台獨”勢力及其分裂活動是對台海和平穩定最大的威脅。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，與中方一道反對和遏制“台獨”，維護中美關係大局和台海和平穩定。



華春瑩說，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國在南沙自己的領土上建設必要的國土防禦設施，是國際法賦予主權國家的自保權、自衛權，與“軍事化”無關。我們敦促美方停止挑事生非、製造緊張，尊重有關當事方通過談判磋商解決問題的努力。



華春瑩表示，中國政府高度重視保護和促進人權。中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。中國的人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。奉勸美方好好照照鏡子，多反省反省自己國內存在的人權問題，而不是利用人權和宗教問題干涉中國內政。