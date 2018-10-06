戴博語中評：彭斯講話對美中關係意涵可怕

戴博認為，美中沒能找到發展穩定關係的可行願景，正變得越來越危險 中評資料相 中評社華盛頓10月5日電（記者 余東暉）美國的中國問題專家戴博（Robert Daly）對中評社表示，美國副總統4日就對華關係的演講是迄今為止美國對中國戰略部署的最嚴厲聲明，對雙方經濟、學術、軍事和人民之間的關係具有可怕的意涵。他指出，特朗普政府已認定這個世界上最重要的雙邊關係從根本上是全面對立的；而雙方沒能找到發展穩定關係的可行願景，正變得越來越危險。



在美國副總統彭斯4日就對華關係發表演講後，中評社記者通過電子郵件採訪了華府智庫伍德羅·威爾遜中心基辛格中美研究所所長戴博。該研究所最近剛迎來十周年的生日，戴博日前還表示，要繼續致力於勸說美中兩國決策者和公眾：接觸仍應是美中關係最重要的支柱之一。不過聽過彭斯講話後，戴博對美中關係的看法似乎趨於悲觀。



戴博說，今天美國政府宣布，中國不僅在國內，而且在美國乃至全世界都是一個“壞角色”。彭斯的講話是迄今為止美國對中國戰略部署的最嚴厲聲明，對經濟、學術、軍事和人民之間的關係具有可怕（dire）的意涵。美國媒體關注的是有關中國干涉美國政治以傷害特朗普總統的指責，但這並不是演講的真正含義。重要的是，特朗普政府認定這個世界上最重要的關係從根本上說是全面對立的。