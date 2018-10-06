李允傑：特朗普為期中選舉搞“出口轉內銷”

前“青輔會主委”、新加坡李光耀公共政策學院訪問教授李允傑。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月6日電（記者 倪鴻祥）前“青輔會主委”、新加坡李光耀公共政策學院訪問教授李允傑接受中評社訪問表示，美中貿易戰持續發燒，美國總統特朗普先前宣稱“中國干預選舉”、副總統彭斯（Mike Pence）批評中國，以及美國近期在南海的軍事行動，有很大成份是為了美國11月期中選舉，也就是在搞“出口轉內銷”。



李允傑今年下半年接受新加坡李光耀公共政策學院邀請擔任訪問教授，10月4日才從新加坡返台，預計10月下旬或11月會再赴新加坡進行研究。



李允傑表示，美中因貿易摩擦，雙方在南海的軍事對峙顯得更緊張，但基本上，中國不會示弱，一定會捍衛南海主權，只不過美中雙方仍會維持“鬥而不破”，而美國頻頻升高美中之間的緊張關係，其實與11月美國期中選舉有關。



他指出，美國副總統彭斯日前在美國智庫演講時，批評北京政府打擊美國之外也影響海峽兩岸安全；美國有線電視新聞網（CNN）和《商業內幕》（Business Insider）報道美國海軍太平洋艦隊草擬機密計劃，準備11月在南海和台灣海峽附近等區域進行軍演；再加上美國總統特朗普9月在聯合國安全理事會會議上，宣稱“中國干預美國選舉”，答案就很明顯。



他說，特朗普在這場美中角力，事實上是在搞 “出口轉內銷”，他想告訴美國民眾說他堅持不退讓，軍事作為是給中國一個示警。



李允傑向中評社分析，他擔心，如果美國持續製造美中緊張對立，影響雙方民心、社會氛圍，例如挑起民粹主義式的爭議，就像日本將釣魚台收歸國有後，造成中國內部社會反日情緒、抵制日貨等情形，如果中國的民眾抵制美貨的話，相信絕對不利於美國，對美中雙方而言也都不是好事。



他強調，當然南海議題向來是美中兩國戰略上的利益衝突點，只是當前美中貿易大戰還沒結束，還沒有妥協的方案，在軍事上最好別火上加油，所以美軍軍艦、軍機在這時候去南海，會有點自找麻煩，最好兩邊在此刻都能冷靜節制。



李允傑向中評社說，台灣最聰明的方法還是“親美和中友日”不要押單邊緊抱美大腿，兩岸關係還是要尋求和解改善，但這牽涉到民進黨的意識形態能不能夠從僵化的意識形態調整，這是民進黨政府要思考的問題。