馬英九嘉義文化夜市掃街拜票　人潮像過年

馬英九在嘉義文化夜市掃街拜票推薦黃敏惠，展現高人氣。（中評社 趙家麟攝） 中評社嘉義10月6日電（記者 趙家麟）馬英九5日晚陪同中國國民黨提名的嘉義市長候選人黃敏惠在知名的文化夜市掃街拜票，為周五夜晚的文化夜市帶來了熱鬧的人潮，馬英九足足走了兩個多小時，展現了高人氣。



嘉義市長選舉目前是三強鼎立，根據《聯合報》5日公布的最新選情調查，領先的黃敏惠獲28％選民支持，25％屬意涂醒哲，17％挺蕭淑麗。選情看好度方面，29％選民看好現任的涂醒哲能連任，高於黃敏惠的22％和蕭淑麗的12％。黃、涂的纏鬥焦點，也是國民黨在南台灣能否重返執政的指標戰區。



馬英九3日才到嘉義縣陪同國民黨提名的吳育仁跑遍山、海線鄉鎮，5日晚再抵嘉義市，先到黃敏惠的競選總部加油打氣，再帶領黃敏惠及黨提名的議員候選人一起到知名文化觀光夜市掃街拜票。



嘉義市文化夜市是全市最重要的觀光夜市，但據攤商表示，這一、兩年來，人潮驟減、營業額也大不如前；現在除了周六、日外，周一至周五人潮稀疏，許多攤商表示，今年堪稱是近幾年來營生最艱困的一年。



馬英九晚間7時帶著國民黨選將在文化夜市掃街拜票，展現了超旺的人氣，一群人來到知名的地方特色美食－－林聰明沙鍋魚頭店前，馬英九帶頭高喊“發財”，將氣氛帶到了最高點。



文化夜市附近的中央里里長黃素娥告訴中評社，這一晚的人潮就像過年一樣，是文化夜市今年以來難得一見的熱鬧場面，她感覺到馬英九的人氣真的很旺。



馬英九在文化夜市沿途向攤商握手問好，推薦黃敏惠，許多民眾也排隊等著要和馬英九合影；其中還有一位來自大陸吉林的于姓婦人，也高興的和馬英九合影；她說，首次來台觀光，旅行團抵台第3天來到嘉義市，沒想到竟然碰到了馬英九，實在很意外。