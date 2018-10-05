中國駐澳使館駁斥澳議員對中國的攻擊

中評社北京10月5日電／中國駐澳使館5日針對澳大利亞聯邦參議員康斯塔·費拉萬蒂－韋爾斯在《澳大利亞人報》上的文章發表嚴正談話，指出文章中關於中國與太平洋島國之間的經濟合作的說法是無端攻擊和肆意抹黑。



新華社報道，費拉萬蒂－韋爾斯稱巴布亞新幾內亞“被用作北京進入太平洋地區的渠道”。她還妄稱中國正在進行“債務陷阱外交”。



使館發言人表示，此論調可笑而荒謬，充滿冷戰思維，反映了其偏見、傲慢和無知。今年初，該議員就曾發表過類似不負責任的言論，遭到了許多島國的質疑和反駁。中方也就此表明了嚴正立場。



使館方面認為，該議員此次重彈所謂“債務陷阱”老調，試圖援引湯加首相波希瓦有關表態以及斯里蘭卡漢班托塔港事例佐證其錯誤觀點。但事實是，波希瓦早已作出澄清，“中國從未以任何方式向湯加追討債務或索要財產，湯中政府一直就優惠貸款還款問題保持溝通”；斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈也已公開表示，“斯里蘭卡沒有因向中國貸款而陷入債務陷阱，也沒有向中方轉讓重要港口的控制權”。



發言人指出，詆毀別人贏不來對自己的尊重。中國對島國的援助是否有效，提供的是“餡餅”還是“陷阱”，島國人民最有發言權。長期以來，中國在充分尊重島國政府和人民意願、充分考慮島國發展需要的基礎上，向有關島國提供了力所能及、不附帶政治條件的援助，並與它們開展了平等互利的經濟合作，為當地經濟社會發展發揮了重要作用，贏得了這些國家的廣泛讚譽。



使館方面同時表示，中國與島國的合作是透明、開放的。任何人都不能以想象和臆測否定中國與島國合作的積極成就，任何阻撓中國與島國關係發展的企圖都不會得逞。