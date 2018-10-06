孫韻語中評：彭斯講話顯美強硬態勢

孫韻認為，彭斯演講體現特朗普政府對華政策全面轉為強硬 中評資料相 中評社華盛頓10月5日電（記者 余東暉）美國華裔國際關係學者孫韻對中評社表示，美國副總統彭斯4日的演講體現特朗普政府對華全面轉為強硬的態勢，中美關係的不穩定性更加具體化、尖銳化、白熱化。另一名華裔學者朱志群認為，美方如此高調批評中國實屬罕見，但雙邊關係仍有回旋餘地。



在彭斯4日對華關係演講結束後，中評社記者採訪了兩位在美外交學界的知名華裔學者，請他們談對彭斯演講的觀後感。



史汀生中心東亞項目共同主任孫韻認為，彭斯的話雖然很重，但是內容都是已經眾所周知的。尤其是在中國影響美國大選的問題上，彭斯並沒有提出新的證據。關於中國日報登廣告和關稅兩件事到底是影響，還是干涉美國內政？孫韻說，特朗普政府很明顯認為是後者，但是美方分析人士大多認為是前者。



孫韻指出，彭斯的講話是特朗普政府展開對華戰略中的一個組成部分，由於他的級別和特殊身份，他的講話有提綱挈領、總領全局的意義和高度，體現出特朗普政府對華全面轉為強硬的態勢。她認為，鑒於中方很難在彭斯提出的問題（南海、貿易、對外投資、台灣）上讓步，中美關係的不穩定性更加具體化、尖銳化和白熱化。



孫韻表示，當然雙方都更加看重的是具體的政策和措施，彭斯的講話在這方面涉及不多，相信接下來會有更具體的動作，例如11月份美方可能在南海和台海有一系列的軍事航行和飛行活動。